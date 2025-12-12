Search here...

Ve svých 48 letech Shakira rozzáří pódium v elegantních šatech.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira nedávno způsobila senzaci velkolepým vzhledem, který roznítil pódium i sociální média. Kolumbijská hvězda opět dokázala, že je ikonou stylu a vystoupení.

Velkolepý korzet

Během svého koncertu v Buenos Aires se Shakira objevila v modrém metalickém korzetu a výrazných azurových šatech s motivem mořské panny. Šaty zdobily dva vytesané vlky, detail, který zaujal a uchvátil mnoho fanoušků, kteří byli potěšeni tímto odkazem na její silný vizuální styl.

Sošné šaty na jevišti

Šaty se vyznačovaly soustřednými záhyby na lemu, které kaskádovitě splývaly dolů v různých úrovních a vytvářely dojem zamrzlého, téměř architektonického pohybu. Tato konstrukce v kombinaci s intenzivní barvou šatů nechala Shakiru na pódiu vyniknout a umocnila efekt „mořské panny“.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Shakira (@shakira)

Minimalistická stylistická volba, a nejen to

Shakira zvolila velmi minimalistický vzhled, vzdala se doplňků, aby šaty a korzet dostaly do centra pozornosti. Jediným doplňkem byla tlumená červená rtěnka, která dodala nádech sofistikovanosti, aniž by ubírala na její siluetě.

Kromě jejího úchvatného vzhledu byl večer o to nezapomenutelný, že se k ní na pódiu připojili i její dva synové, aby zazpívali. Tento okamžik rodinného spojení v kombinaci se silou jejího vystoupení si získal velkou pochvalu fanoušků, kteří jej vnímali jako dojemnou rovnováhu mezi superhvězdou a hrdou matkou.

Stručně řečeno, tímto pozoruhodným vystoupením Shakira opět potvrzuje svou schopnost znovuobjevit svůj image a zároveň zůstat věrná své umělecké identitě. Mezi stylistickou odvahou, magnetickou pódiovou přítomností a sdílenými emocemi se svými dětmi nám zpěvačka připomíná, proč zůstává jednou z nejvlivnějších umělkyň své generace.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Podmanivá krása tváře této jihoafrické modelky

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Podmanivá krása tváře této jihoafrické modelky

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel opět zaujala sociální sítě detailním záběrem na Instagramu své tváře zalité světlem, kterou mnozí...

Dcera Christiny Aguilery přiznává, že z tohoto velmi specifického důvodu dává přednost své matce bez make-upu.

Christina Aguilera, známá svým okouzlujícím vzhledem a výrazným líčením, překvapila všechny, když prozradila, že její desetiletá dcera Summer...

Ve spodním prádle Lily Allen oslavuje své tělo ve čtyřicítce a boří stereotypy.

S několika okouzlujícími fotkami a drsným přístupem proměňuje Lily Allen toto přechodné desetiletí v prohlášení o svobodě. A...

Váží 70 kg a je považována za „příliš těžkou“ pro tento sport.

Viktoria Hansová, juniorská mistryně světa ve skeletonu z roku 2024, čelí absurdnímu paradoxu: s výškou 1,78 metru a...

„Nemáš tak velký zadek“: když slavná zpěvačka reaguje na sexistické a rasistické poznámky

Někdy stačí jediná věta k poukázání na mnohem širší problémy. Zpěvačka Theodora nedávno energicky a s humorem reagovala...

Tato korejská herečka fascinuje nečekaně „přirozeným“ vzhledem

Jihokorejská herečka a modelka Han So Hee, známá svým kouřovým líčením a intenzivně červenými rty, překvapuje lookem „bez...

© 2025 The Body Optimist