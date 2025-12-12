Ve svých 48 letech Shakira rozzáří pódium v elegantních šatech.

Shakira nedávno způsobila senzaci velkolepým vzhledem, který roznítil pódium i sociální média. Kolumbijská hvězda opět dokázala, že je ikonou stylu a vystoupení.
Velkolepý korzet
Během svého koncertu v Buenos Aires se Shakira objevila v modrém metalickém korzetu a výrazných azurových šatech s motivem mořské panny. Šaty zdobily dva vytesané vlky, detail, který zaujal a uchvátil mnoho fanoušků, kteří byli potěšeni tímto odkazem na její silný vizuální styl.
Sošné šaty na jevišti
Šaty se vyznačovaly soustřednými záhyby na lemu, které kaskádovitě splývaly dolů v různých úrovních a vytvářely dojem zamrzlého, téměř architektonického pohybu. Tato konstrukce v kombinaci s intenzivní barvou šatů nechala Shakiru na pódiu vyniknout a umocnila efekt „mořské panny“.
Minimalistická stylistická volba, a nejen to
Shakira zvolila velmi minimalistický vzhled, vzdala se doplňků, aby šaty a korzet dostaly do centra pozornosti. Jediným doplňkem byla tlumená červená rtěnka, která dodala nádech sofistikovanosti, aniž by ubírala na její siluetě.
Kromě jejího úchvatného vzhledu byl večer o to nezapomenutelný, že se k ní na pódiu připojili i její dva synové, aby zazpívali. Tento okamžik rodinného spojení v kombinaci se silou jejího vystoupení si získal velkou pochvalu fanoušků, kteří jej vnímali jako dojemnou rovnováhu mezi superhvězdou a hrdou matkou.
Stručně řečeno, tímto pozoruhodným vystoupením Shakira opět potvrzuje svou schopnost znovuobjevit svůj image a zároveň zůstat věrná své umělecké identitě. Mezi stylistickou odvahou, magnetickou pódiovou přítomností a sdílenými emocemi se svými dětmi nám zpěvačka připomíná, proč zůstává jednou z nejvlivnějších umělkyň své generace.