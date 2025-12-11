Search here...

Váží 70 kg a je považována za „příliš těžkou“ pro tento sport.

Viktoria Hansová, juniorská mistryně světa ve skeletonu z roku 2024, čelí absurdnímu paradoxu: s výškou 1,78 metru a váhou 70 kg je pro svůj sport považována za „příliš těžkou“. Kvůli přísnému nařízení, které omezuje celkovou hmotnost sportovkyně a saní na 102 kg, je její olympijská budoucnost ohrožena. V dojemném svědectví německá sportovkyně odsuzuje pravidlo, které tlačí sportovkyně k nebezpečnému chování, a vyzývá k naléhavé reformě.

Pravidlo, které penalizuje „normální“ typy postav

Ženský skeleton – jeden z nejstarších zimních sportů – ukládá maximální kombinovanou hmotnost 102 kg, včetně 38 kg pro sáňky. Toto omezení staví Viktorii Hansovovou do neudržitelné situace: se svou výškou a přirozenou svalovou hmotou tento limit často překračuje. V norském Lillehammeru během kvalifikačních kol vážila 106 kg, což je o 4 kg více než povolený limit. Výsledkem jsou intenzivní tréninky na hubnutí a boj s vlastním tělem.

Když se výkon stane utrpením

Aby dosáhla povolené hmotnosti, podrobila se mladá sportovkyně extrémním tréninkům. Vypráví, jak běhala ve 4 hodiny ráno na lačný žaludek, sprchovala se horkými vodami a omezila příjem jídla téměř na nulu. „Třásla jsem se, byla jsem úplně vyčerpaná,“ svěřuje se a popisuje spirálu absurdních myšlenek: počítala váhu své podprsenky, uvažovala o ostříhání vlasů, to vše jen kvůli pár gramům. Fyzicky i psychicky vyčerpaná Viktoria Hansová nemohla podávat výkony, stala se obětí systému, který upřednostňuje váhu před zdravím.

Výzva k reformě

Viktoria Hansová, i přes vlastní zkušenosti, odsuzuje strukturální nerovnost. Vyšší nebo atletičtější ženy jsou znevýhodněny libovolným počtem. „Člověk neustále myslí na svou váhu,“ naříká v deníku Welt am Sonntag a dokonce zmiňuje stres z pití mezi rozjížďkami ze strachu z překročení limitu. Argumentuje pro úpravu pravidel tak, aby se zohledňovala výška nebo BMI, aby soutěž zůstala spravedlivá a zdravá.

Příběh Viktorie Hansové v konečném důsledku poukazuje na nedostatky sportovního systému, kde má čistý výkon přednost před fyzickou a duševní pohodou. Veřejným odsouzením těchto praktik mladá Němka zahájila klíčovou debatu o zdraví sportovců a naléhavé potřebě přizpůsobit předpisy rozmanitosti těl.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
