„Je mi to nepříjemné“: Ikona roku 2000 hovoří o scéně, kterou zmeškala

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba se kriticky vrací ke své minulosti jakožto ikony glamouru první dekády 21. století, zejména pokud jde o scénu, kterou nyní považuje za „ponižující“. Tento trapný moment vypovídá mnoho o tom, jak se vnímání hereček a ženských protagonistek ve filmu vyvíjelo.

Kultovní scéna… které lituje

Herečka vzpomíná na scénu z filmu „Fantastická čtyřka“ , kde se její postava Sue Storm musí svléknout, aby se stala zcela neviditelnou. Tato scéna, která byla v té době prezentována jako „zábavný a okouzlující moment“, se jí nyní jeví jako „čistá záminka k tomu, aby se svlékla“. Jessica Alba vysvětluje, že se natáčení děsila celé týdny, cítila se odhalená, souzená a redukovaná na své tělo, daleko od komplexní hrdinky, kterou si představovala.

Osobní nepohodlí a sexistický průmysl

Pochází z konzervativní rodiny a sama se označuje za skromnou, a proto se svěřuje, že tento okamžik v reálném životě prožila jako „ponižující“ s pocitem nepohodlí, který přetrvává dodnes. Za touto anekdotou poukazuje na herecký průmysl ovládaný mužskými perspektivami, kde jsou scény statečnosti vyhrazeny pro muže, zatímco ženské postavy jsou sexualizovány. Její svědectví ilustruje propast mezi tím, co mladá herečka přijímá pod tlakem systému, a tím, co si o tom myslí později, s větším odstupem času a s větší mocí.

Projev symbolický pro měnící se éru

Jessica Alba vzpomíná, že v komiksech obdivovala Sue Storm: odvážnou, mateřskou, ale zároveň asertivní ženu se silným morálním kompasem a skutečným hlasem v týmu. Tento potenciál byl podle ní potlačen režijními rozhodnutími, která proměnila hrdinku z inspirativní postavy v objekt touhy. Zdůrazňuje, že naštěstí se od té doby ženské ztvárnění vyvinulo a více superhrdinek je psáno jako plně rozvinuté postavy, a ne jen jako „vizuální rekvizity“.

Slova Jessicy Alby v konečném důsledku pomáhají zpochybnit normy první dekády 21. století, kdy se status ikony glamouru zdál být neoddělitelně spojen s úspěchem. Dnes si uplatňuje právo stanovit si vlastní hranice a připomíná nám, že žádný „kultovní obraz“ nestojí za cenu trvalého ponížení.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
