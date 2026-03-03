Demi Moore způsobila senzaci díky šatům z překvapivé látky

Na červeném koberci na udílení cen SAG Awards 2026 předvedly celebrity své nejodvážnější styly. Mezi nimi i Demi Moore, která zaujala v kreaci od Schiaparelli.
Významné vystoupení na udílení cen SAG 2026
1. března se v Los Angeles konaly ceny Screen Actors Guild Awards – nyní známé jako SAG Awards – oslavující vynikající herecké výkony ve filmu a televizi. Demi Moore, nominovaná na obsazení seriálu „Landman“, se objevila v hojně diskutovaném projevu. Herečka, která se pravidelně objevuje na významných hollywoodských akcích, se opět rozhodla proměnit svůj vzhled na červeném koberci ve skutečné módní prohlášení.
Šaty Schiaparelli z látky s efektem krokodýla
Pro ročník 2026 měla na sobě černé šaty od Schiaparelli, které navrhl umělecký ředitel Daniel Roseberry. Šaty se vyznačovaly texturovanou látkou, napodobující krokodýlí šupiny, která siluetě dodávala hloubku a charakter. Dlouhý, strukturovaný střih v kombinaci s vysokým výstřihem dodával šatům sebevědomý vzhled. Nejvýraznější kontrast byl vzadu: objemná vlečka z bílého tylu s černými puntíky prolomila střízlivost černé a vytvořila silnou vizuální souhru mezi hustým materiálem a éterickou lehkostí.
Herečka svůj outfit doplnila sladěnou kabelkou a sametovými lodičkami zdobenými charakteristickým motivem zlatého zámku, který je typický pro tento model. Diamantový náhrdelník a elegantní drdol zdůrazňovaly její rysy a náušnice.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Výrazná, divadelní silueta
Tato stylistická volba je v souladu s charakteristickou estetikou Schiaparelli, známou svými sochařskými výtvory a uměleckými odkazy. Kombinace látky připomínající zvířecí kůži a vzdušné tylové vlečky ilustrovala tuto touhu hrát si s kontrasty. Demi Moore, která se nedávno zúčastnila přehlídky Gucci v podání Demny na milánském týdnu módy, tak potvrzuje svou zálibu v silných, strukturovaných siluetách. Na červeném koberci pravidelně preferuje kousky, které vyjadřují svůj osobitý styl, spíše než aby byly decentní.
Věrné spojení s cenami SAG
Ačkoli se Demi Moore v průběhu let na udílení cen SAG Awards neobjevila mnohokrát, každé z jejích vystoupení bylo nezapomenutelné. V roce 2025 získala cenu pro nejlepší herečku za film „The Substance“ v černých šatech od Bottega Veneta s koženým korzetem a objemnou volánkovou sukní.
O několik let dříve zvolila vintage kreaci od Zaca Posena a v roce 2007, když byla nominována na cenu „Bobby“, měla na sobě modré šaty od Alberty Ferretti. Tyto odlišné outfity odhalují společné vlákno: zvláštní pozornost věnovanou materiálům a siluetám, díky čemuž je každý jejich výstup očekávaným okamžikem.
Demi Moore i nadále zaujímá jedinečné místo v zábavním průmyslu. Její styl se vyvíjí, ale zůstává věrná určité představě hollywoodské podívané: pečlivě propracované siluety, výrazné detaily a silný smysl pro scénickou estetiku. S těmito šaty s efektem krokodýlí kůže a kontrastní vlečkou potvrzuje svou schopnost vyvolat senzaci. Tento vzhled na udílení cen SAG Awards 2026 není jen otázkou, ale připomíná, jak móda zůstává na červeném koberci samostatným jazykem.