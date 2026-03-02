V 51 letech oslavuje Victoria Beckham Itálii v ikonických dlouhých šatech.

@victoriabeckham/Instagram

Britská stylistka, návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham opět dokazuje, že ovládá umění nadčasové elegance. Na Instagramu nedávno sdílela velkolepou fotografii pořízenou v italském Portofinu, na které pózuje v dlouhých šatech s výhledem na moře, aby oslavila svou vůni „Portofino '97“ a milostný příběh, který trvá téměř tři desetiletí.

Černé šaty s výhledem na Portofino

Na fotografii se Victoria Beckham objevuje v splývavých černých šatech s vysokým rozparkem na stehnech. Hluboký výstřih, tenká ramínka a splývavá látka vytvářejí smyslný i ultraelegantní vzhled, dokonale ladicí s italským prostředím mezi třpytivým mořem a vilou s výhledem na pobřeží. Obutá v černých sandálech na podpatku, ležérně opřená o kamennou balustrádu, ztělesňuje obraz sofistikované ženy na romantické dovolené ve Středomoří.

„Honba za něčím skutečným“: transformovaná paměť

V popisku Victoria Beckham napsala : „Příval něčeho skutečného,“ než vyprávěla klíčovou vzpomínku, která se stala základem její vůně „Portofino '97“. Vysvětluje, že v roce 1997 se „klidný výlet do Portofina stal vzpomínkou, která nikdy nevybledla, a začátkem lásky, která vydrží celý život,“ což je fráze, která vůni ukotvuje v opravdovém příběhu plném emocí a romantiky. Také se svěřuje: „Pamatuji si světlo. Pamatuji si vůni hotelu a jak vzrušující ta doba byla. Pamatuji si to, jako by to bylo včera.“ Několika slovy proměňuje tento módní obraz v kapsli vzpomínek, kde šaty, krajina i parfém vyprávějí stejný příběh.

Fanoušci okouzleni její elegancí

V komentářích se uživatelé internetu shodují: Victoria Beckham je „neuvěřitelně elegantní“, „nadčasová“ a „šik než kdy dříve“. Mnozí chválí její schopnost zůstat věrná své minimalistické estetice a zároveň si zachovat elegantní a moderní vzhled. Jiní zdůrazňují, jak moc milují tento způsob spojení kosmetické kampaně s opravdovými emocemi, který vytváří dojem sdílení intimního okamžiku, spíše než pouhého sledování reklamy.

S touto fotografií pořízenou v Portofinu a těmito elegantními černými maxi šaty se Victorii Beckham daří mnohem víc než jen propagovat parfém. Oslavuje milující vzpomínku, legendární destinaci a stylovou zralost, která inspiruje její fanoušky.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
