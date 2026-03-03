Sofía Vergara, která má na sobě korzet s leopardím vzorem, volí strukturovanou siluetu.

Sofía Vergara, nesporná ikona hollywoodské módy, i nadále okouzluje své fanoušky svými outfity, které spojují odvážnost a eleganci. Hvězda seriálu „Moderní rodinka“ nedávno sdílela na Instagramu outfit, který opět rozdmýchal internet: korzet s leopardím vzorem, decentně zkombinovaný s diamantovým náhrdelníkem.
Jednoduchost umocněná diamantovým nádechem
Pro tento výlet s přáteli zvolila Sofía Vergara šedý korzet s leopardím vzorem, který zdůrazňoval její pas. Její dlouhé, rovné vlasy, padající přes ramena, doplňovaly outfit decentní elegancí. Jako doplněk herečka zvolila jemný diamantový náhrdelník, který kompletu dodal nádech třpytu – důkaz, že móda se dá nalézt i v jednoduchosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Korzet, její módní poznávací znamení
Tento nový vzhled je součástí dlouhé historie nošení korzetu u herečky. V průběhu let Sofía Vergara tento oděv předvedla ve všech jeho variantách: jako barevný květinový top, bílý krajkový korzet na Velké ceně Monaka nebo dokonce černou verzi se sukní. Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka ví, jak korzet pro každou příležitost znovuobjevit a najít rovnováhu mezi smyslností a elegancí.
Fanoušci, kteří ji věrně sledují na sociálních sítích, chválí její smysl pro styl při každém vystoupení a obdivují její schopnost kombinovat sílu ikony se sebevědomím.
Svým leopardím korzetem Sofía Vergara opět dokazuje, že móda je říší osobního vyjádření. Reinterpretací této klasiky ji proměňuje v symbol moci a sebevědomí. Ať už se jedná o květinový, krajkový nebo leopardí vzor, korzet se stal jejím charakteristickým elegantním stylem.