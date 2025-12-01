Tato bývalá roztleskávačka, která je kritizována za své tělo, se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který sport přináší.

Bývalá roztleskávačka Claire Wolfordová, známá jako členka legendárního týmu Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), se nedávno na sociálních sítích ozvala poté, co se stala terčem negativních komentářů ohledně svého vzhledu. Ve videu sdíleném na TikToku dojemně vylíčila tlak, který se ve světě sportu a zábavy týká vnímání vlastního těla.
Zpátky na hřišti, chvilka hrdosti… a kritiky
Claire Wolford se poprvé po dvou letech vrátila na hřiště po boku slavného roztleskávacího týmu a nahradila zraněnou Reece Weaverovou. Říká, že je na tento rychlý návrat „velmi hrdá“, ale bohužel to vyvolalo vlnu nevhodných online komentářů namířených proti jejímu vzhledu. „Strávila jsem roky souděním sama sebe, neúnavným tréninkem, abych se přizpůsobila určitému kalupu. Dnes jsem se z toho vyléčila a cítím se mnohem lépe,“ svěřila se se slzami v očích.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
"Přestaňte komentovat těla lidí"
Claire Wolfordová ve svém videu vyzývá uživatele internetu k laskavosti. Podle ní mohou mít komentáře o vzhledu mnohem hlubší důsledky, než si představujeme: „Nikdy nevíte, komu ubližujete. Jsou dívky, které si tato slova přečtou a začnou o sobě pochybovat.“ Pokračuje: „Není prostě přijatelné komentovat těla lidí, ať už dobrá nebo špatná. Existuje tolik zajímavějších témat.“
Bývalá úspěšná sportovkyně Claire Wolfordová poukázala na to, že její tělo, i když nesplňuje ty nejpřísnější standardy, zůstává silné, zdravé a schopné fyzických výkonů. „Nikdy nebudu nejhubenější, ale jsem silná, atletická a hrdá na to, čeho dokážu.“
@clairewolford_ ❤️ ♬ původní zvuk - Claire Wolford
Zpráva, kterou přivítaly její bývalé spoluhráčky
Zprávy podpory se rychle hrnuly. Několik současných i bývalých roztleskávaček Dallas Cowboys se Claire Wolford zastalo a zdůraznilo důležitost jejího svědectví. Bývalá členka Jada McLean ji pochválila za to, že se ozvala: „Děkuji, že jste o tom promluvila. Slova mají sílu a některé věci by se prostě neměly říkat. Jsi krásná uvnitř i navenek.“ Současná roztleskávačka Charly Barby ji nazvala „vzorem“ a „hlasem všech, kteří pochybují“.
Sdílením své zkušenosti nám Claire Wolfordová připomíná, jak destruktivní může být neustálé srovnávání a komentáře o našich tělech, a to i pro ty nejsebevědomější sportovce. Její upřímné poselství, prodchnuté silou a zranitelností, rezonuje daleko za hranicemi světa roztleskávání: promlouvá ke každému, kdo chce bezpodmínečně milovat sám sebe, daleko od nerealistických standardů vnucovaných sociálními médii.