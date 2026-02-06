V 76 letech se tento ikonický model vrací.

Search here...

Britská modelka, herečka a zpěvačka Twiggy je zpět v centru pozornosti jako tvář kampaně Burberry jaro/léto 2026. Její přítomnost symbolizuje jak poctu dědictví módy, tak oslavu jejího trvalého vlivu.

Ikona šedesátých let v nové interpretaci od Burberry

Twiggy, ikonická postava 60. let 20. století, opět ztělesňuje ducha módy britského módního domu Burberry v jeho kolekci jaro/léto 2026. Kampaň, kterou vede kreativní ředitel Daniel Lee, představuje britskou supermodelku po boku současného obsazení a zdůrazňuje nadčasovou sílu jejího stylu a jeho schopnost překonat generace.

Symbol elegance nadčasový

Volba Twiggy jako tváře kampaně není jen otázkou přítomnosti, ale také podtrhuje touhu značky propagovat estetiku, která přesahuje věk. Prostřednictvím kousků, které spojují dědictví a modernu, spojuje Burberry svou identitu s identitou ženy, jejíž silueta a postoj zanechaly stopu v historii módy.

Odkaz, který zůstává vlivný

Od svého raketového vzestupu v 60. letech 20. století se Twiggyina kariéra rozšířila daleko za přehlídková mola a objevila se ve filmu, hudbě a televizi. Ačkoli se její vystoupení v módních kampaních v průběhu desetiletí stala méně častými, každé z nich zůstává ve světě módy významnou událostí.

Výběrem Twiggy pro ztělesnění své kampaně jaro/léto 2026 vzdává Burberry hold průkopnici, která neustále inspiruje návrháře i módní nadšence. Twiggy dokazuje, že vliv a charisma s časem nevyblednou; znovu se objevují, což z ní dělá relevantní postavu v kreativní krajině.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Nestárne“: Sofía Vergara se předvádí v výrazném tmavém outfitu

