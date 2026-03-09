Ester Expósito vyvolává online reakce v šatech vyšívaných stovkami štětců.

Léa Michel
@ester_exposito/Instagram

Na prestižní slavnostní večeři Grand Dinner v Louvru španělská herečka a modelka Ester Expósito uchvátila všechny, když se prošla po červeném koberci ve skutečně „překvapivé“ kreaci: tylových šatech vyšívaných stovkami štětců. Tento návrh, koncipovaný jako skutečné umělecké dílo, je součástí série pěti couture outfitů inspirovaných muzeem Louvre, které v sobě spojují odvážnost, eleganci a poctu umělecké tvorbě ve všech jejích podobách.

Pocta umění a módě

Tyto šaty s názvem „Vyšívané síťované šaty se štětci“ symbolizují propojení módy a výtvarného umění. Každý ručně šitý štětec evokuje dílo umělců oslavovaných Louvrem a proměňuje oděv v živou metaforu kreativity. Kombinace tylu a textury štětců vytváří výrazný vizuální efekt, někde mezi obrazem a textilní sochou.

Uživatelé internetu byli přesvědčeni.

Fotografie Ester Expósito velmi rychle rozpoutala sociální sítě, zejména na Instagramu, kde herečka sdílela několik fotografií svého outfitu. Uživatelé internetu chválili odvážnost a sofistikovanost outfitu a někteří jej označili za „umělecké dílo samo o sobě“. Šaty vyvolaly skutečné šílenství, které vyvolalo obdiv, zvědavost a inspiraci a dále potvrdilo status mladé herečky jako módní ikony.

Výběrem šatů vyšívaných štětci pro Velkou večeři v Louvru proměnila Ester Expósito svůj outfit v zářivou poctu umělecké tvorbě. Nebyla to jen oděv, ale prohlášení: prohlášení generace, která spojuje umění, modernu a odvahu na největších kulturních pódiích světa.

