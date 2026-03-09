„Nejsem hubená?“: Komentář o postavě této zpěvačky vyvolal online debatu

Video Jihyo, jihokorejské zpěvačky a vůdkyně jihokorejské dívčí skupiny Twice, na pódiu vyvolalo bouřlivou debatu na X (dříve Twitter) o standardech krásy v K-popu, kde komentář o její postavě rozdělil fanoušky na pozitivní vnímání těla a vnímání štíhlosti.
Kontroverzní publikace
Uživatel internetu na X sdílel video s Jihyo, jak vystupuje, s popiskem: „Je osvěžující vidět takového idola uprostřed epidemie štíhlosti.“ Zdálo se, že záměrem je oslavit „reálnější“ postavu, ale formulace byla rychle vnímána jako neohrabaná a naznačovala, že Jihyo „není hubená“.
Pobouřené reakce: „Ona? Není hubená?“
Komentáře se hrnuly a mnozí reagovali: „Ona? Není hubená? Děláte si ze mě legraci?“ nebo „Je doslova hubená, ne plná křivek, měli byste přestat sledovat jen K-pop.“ Další uživatelé internetu se přidali a poukázali na to, co považují za zkreslené vnímání online standardů postavy. „Pokud je ona považována za ‚ne hubenou‘, pak nikdo není,“ napsal jeden. „Opravdu jsme dosáhli bodu, kdy se z naprosto normálního těla stává ‚tlusté‘, protože není extrémně hubené,“ dodal další.
Několik komentářů také zdůraznilo rozdíl mezi standardy propagovanými v určitých kulturních odvětvích a realitou. „Lidé jsou tak zvyklí vidět ultratenké postavy, že ztratili veškerý smysl pro perspektivu,“ poznamenala jedna uživatelka. „Je šílené sledovat, jak algoritmus a určitý obsah dokáží normalizovat velmi specifické typy postav,“ pokračovala. Někteří uživatelé internetu také poukázali na to, že tento typ debaty odhaluje především neustálý tlak vyvíjený na vzhled žen. „Bez ohledu na postavu se vždycky najde někdo, kdo řekne, že toho není dost nebo že je tamtoho příliš mnoho,“ napsala jedna z komentujících. „Lidé jsou kritizováni za to, že jsou příliš hubení, a pak ti, kteří údajně nejsou dost štíhlí. Je to začarovaný kruh.“
Kontroverze nakonec znovu rozpoutala širší diskusi o standardech krásy a o tom, jak sociální média mohou zesilovat nerealistická očekávání – do té míry, že „zcela obyčejné“ postavy jsou nakonec vnímány jako „atypické“.
Kromě debaty, prosba o pozitivní přístup k tělu
Tato kontroverze slouží jako připomínka toho, že krása se nedefinuje jedinou velikostí. Jihyo ztělesňuje rozmanitost typů postav v K-popu: svalnatá, zářivá a silná na pódiu, září, aniž by se přizpůsobovala společenským standardům. Skutečné poselství? Přestaňme kategorizovat těla jako „hubená“ nebo „nehubená“ – každý tvar je platný, pokud odráží zdraví a sebevědomí.
Rozruch kolem Jihyo poukazuje na úskalí ukvapeného hodnocení vzhledu idolů. Daleko od zjednodušujících nálepek dokazuje, že umělkyně může zářit svým talentem a energií a zve všechny k oslavě všech forem krásy bez srovnávání a tlaku. Vítaná lekce o pozitivním přístupu k tělu v soutěživém světě K-popu.