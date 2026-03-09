„Můj obličej vypadá hrozně“: Po několika kosmetických operacích Jessi Ngatikaura hovoří o svých výčitkách

Jessi Ngatikaura, hvězda reality show „Tajné životy mormonských manželek“, prozradila, že po poslední plastické operaci prožívá noční můru, a to až do té míry, že prohlásila, že její obličej „vypadá hrozně“ a že zákrok „ji zničil život“.

Jessi Ngatikaura v plné lítosti

Ve videu na TikToku Jessi Ngatikaura vysvětluje, že je „extrémně nešťastná“ z výsledků své poslední operace, za kterou utratila přibližně 25 000 dolarů. Svěřuje se, že má pocit, že tato operace „zničila [její] život“ a „zničila [její] kariéru“, protože její image je ústředním bodem její práce před kamerami, v rozhovorech a v propagačních aktivitách. Hvězda reality show, která se proslavila po vystoupení v pořadu Hulu „The Secret Lives of Mormon Wives“, jde dokonce daleko, že říká, že se v 5. sérii cítí „děsivě ošklivá“, a popisuje „oteklý obličej“, oči, které „vypadají šíleně“, a pohled, který je zcela odlišný od toho, který měla v předchozí sérii. „Můj obličej vypadá hrozně, naprosto souhlasím,“ trvá na svém a vysvětluje, jak z ní tyto změny dělají „opravdu velmi nejistou“.

Nepochopené postupy a závažné vedlejší účinky

Jessi původně chtěla pouze dolní blefaroplastiku, aby „upravila tvar očí“. Na doporučení lékaře vysvětluje, že souhlasila s horní blefaroplastikou a transplantací tuku, aniž by skutečně pochopila rozsah zákroku, jeho důsledky nebo dobu rekonvalescence. Nyní vysvětluje, že transfer tuku ve skutečnosti nechtěla, že „jen následovala návrh“ a lituje, že se „nezeptala na víc“.

Jessi Ngatikaura také tvrdí, že jí byl bez jejího souhlasu přidán tuk do rtů, což je „opravdu velmi hrbolaté“ a dále zvyšuje její nepohodlí při pohledu do zrcadla. Ve snaze „napravit“ výsledek již použila Kybellu k redukci části tuku, který jí způsobuje „nafouklý“ vzhled, ale bez návratu k původnímu vzhledu.

Krize důvěry, která se stala varovným ponaučením

Jessi Ngatikaura se při pohledu zpět přiznává, že byla „zaslepena svými problémy se sebevědomím“ a že už neviděla, jak krásná už před těmito několika operacemi byla. Svěřuje se, že když se znovu dívá na 4. sérii, pomyslí si: „Byla jsem fakt dobrá, kéž bych to viděla tehdy,“ což ji tak hluboce dojme, že se ve videu rozpláče.

Dnes slibuje, že se „již nebude dotýkat svého obličeje kromě botoxu“, a naléhavě vyzývá své sledující, aby si vše pečlivě promysleli, provedli si průzkum a dali si čas, než se pustí do kosmetické operace. „Je v pořádku být krásná ve své kůži a dosáhnout úrovně sebevědomí, kdy už necítíte potřebu nic měnit,“ uzavírá a svou bolestivou zkušenost proměňuje ve varování pro ty, kteří by mohli být v pokušení jít stejnou cestou.

Kromě osobní zkušenosti Jessi Ngatikaura ve svém svědectví zdůrazňuje estetický tlak, který může dotýkat jak veřejně známé osobnosti, tak i mnoho žen v jejich každodenním životě. Její příběh nám připomíná, že snaha o „dokonalost“ může někdy maskovat hlubší nedostatek sebevědomí, který chirurgický zákrok ne vždy vyřeší.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
