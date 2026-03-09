V gotickém stylu přitahuje Madonnina dcera všechny pohledy

Lourdes Leon, modelka a hudebnice známá pod uměleckým jménem Lolahol, ve svých pouhých 29 letech opět předvedla svou odvahu a smysl pro styl. Během přehlídky Ann Demeulemeester, která se konala během pařížského týdne módy, Madonnina dcera zaujala dramatickými černými šaty – kouskem, který evokuje temný romantismus.
Výrazně gotická estetika
Tato tvorba, která odpovídá pověsti belgického módního domu Ann Demeulemeester, se vyznačovala sošnými výřezy a kovovými detaily. Látka odhalovala výrazné tetování draka na stehně, což celkovému vzhledu dodávalo ještě rebelštější nádech. Lourdes, známá svým avantgardním stylem, zřejmě pěstuje elegantní gotickou estetiku, v níž mísí punkové odkazy s rafinovanou smyslností.
Její uhlazené černé vlasy, decentní make-up a zářivá pleť kontrastovaly s vizuálním dopadem outfitu a vytvářely mistrovskou rovnováhu mezi přirozeností a teatrálností. Tento vzhled je v souladu s jejím image: nezávislé umělkyně, která sice jde ve šlépějích své matky, ale zároveň si razí vlastní cestu v módě i hudbě a odmítá jakoukoli formu konformity.
LOURDES LEON na módní přehlídce Ann Demeulemeester v rámci týdne módy v Paříži 07.03.2026 Komentář(e) pic.twitter.com/gFxLjH6oah
Vycházející hvězda na módní scéně
Lourdes Leon, která se již objevila v kampaních pro Marca Jacobse a Muglera, se etabluje jako vycházející hvězda současného stylu. O několik dní dříve se také zúčastnila přehlídky Saint Laurent, kde potvrdila své místo mezi nejsledovanějšími osobnostmi tohoto týdne módy. Její schopnost kombinovat sílu, smyslnost a avantgardu oslovuje fotografy i designéry a upevňuje ji jako novou múzu experimentální módy.
Tímto outfitem od Ann Demeulemeester Lourdes Leon dokazuje, že po své matce zdědila nejen charisma, ale i její odvahu. Spojuje gotický přístup s asertivní elegancí a ztělesňuje generaci, která prosazuje svou tvůrčí svobodu.