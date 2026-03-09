Tato jihoafrická zpěvačka v korzetových šatech reinterpretuje ikonický módní symbol.

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, vycházející jihoafrická zpěvačka, nedávno na pařížském týdnu módy zaujala pozornost tím, že se odvážně vrátila k legendárnímu módnímu symbolu.

V kuželovitých korzetových šatech, jasná pocta Gaultierovi

Na přehlídce kolekce Jean-Paul Gaultier podzim/zima 2026/2027 Tyla výrazně vstoupila do první řady v ikonických černých korzetových šatech módního domu. Tato strukturovaná a sošná volba jí stahovala pas a vytvářela ikonickou siluetu přesýpacích hodin, zatímco kruhová saténová sukně připomínající sukni, která se rozšiřovala pod kolena, dodávala outfitu plynulost a objem. Doplněný špičatými černými lodičkami, bílým krajkovým náhrdelníkem a jemnými šperky, tento outfit kombinoval retro eleganci s elegantní modernou.

Pocta ikonám 90. let

Tento korzet je přímou poctou Madonně, která tento design zvěčnila v 90. letech za éry Jeana-Paula Gaultiera. Tyla, věrná svému dramatickému stylu, aktualizovala tento ikonický vzhled přidáním vlastního osobního šmrncu: volné, vlnité vlasy, zářivá pleť a lesklé rty, které vyvážily celkovou architektonickou sílu. Na červeném koberci si dokonce pořídila vintage selfie s Blackberry, čímž podpořila trendy retro atmosféru.

Ve svých kuželovitých korzetových šatech od Jean-Paul Gaultiera Tyla demonstruje své mistrovství v umění reinterpretace módních ikon a zároveň zdůrazňuje svou extravagantní osobnost. Tento pařížský vzhled, někde mezi nostalgií ve stylu Madonny a jihoafrickou avantgardou, ohlašuje sezónu, ve které kuželovit korzet slibuje opět kralovat červeným kobercům po celém světě.

