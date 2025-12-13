Catherine Zeta-Jones, kritizovaná za to, že „vypadá příliš staře“, se dočkala nečekané podpory.

Catherine Zeta-Jones, filmová ikona, se nedávno stala terčem misogynní kritiky kvůli svému vzhledu, ale rychle se jí dostalo obrovské podpory od žen. Britská herečka a zpěvačka se zúčastnila akce Netflixu k seriálu „Wednesday“, kde se na sociálních sítích objevily komentáře hanlivé pro její věk.
Nespravedlivá kritika na červeném koberci
Na nedávné akci Netflixu v Los Angeles Catherine Zeta-Jonesová hovořila o své roli Morticie Addamsové ve druhé sérii seriálu „Wednesday“. Video rozhovoru na TikToku bylo zneužito zraňujícími komentáři o jejím věku a vzhledu. Trollové ji označili za „příliš starou“ a zcela ignorovali její talent a herecký výkon.
@gold_derby Catherine Zeta-Jonesová s nadšením zjistila více o Morticii ve 2. sérii seriálu #Wednesday . #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #interview#tv #awards ♬ původní zvuk - Gold Derby
Vlna ženské solidarity
Tváří v tvář této vlně nenávisti se mnoho žen online mobilizovalo. Následné komentáře byly obzvláště vřelé: „Tohle musí přestat, ženy nemají datum spotřeby“, „Je nádherná, miluji její přirozený vzhled“, nebo dokonce „Kvůli takovým bláznům se ženy bojí stárnout, i když je úžasná.“ Tento projev demonstruje kolektivní frustraci z každodenního sexismu na sociálních sítích.
Genderový tlak stále staví ženy do veřejné sféry
Tato poslední událost slouží jako drsná připomínka nepřiměřeného tlaku, kterému ženy čelí ve veřejných prostorách, aby se mu přizpůsobily. Zatímco muži často stárnou s grácií, ženy jsou běžně posuzovány, zkoumány a znevažovány kvůli přirozeným známkám stárnutí. Catherine Zeta-Jones je jen jedním z mnoha příkladů: za každou kritikou vrásek nebo šedivých vlasů se skrývá celá kultura vnuceného mládí, která přetrvává a udržuje hluboce zakořeněné sexistické normy.
Stručně řečeno, případ Catherine Zeta-Jones ilustruje přetrvávající metlu: hanobení slavných žen kvůli jejich věku. Masivní podpora, které se jí dostalo, však dokazuje, že se postoje mění a útok transformují v symbolické vítězství pro posílení postavení žen. Kdy už tato retrográdní hodnocení skončí?