Search here...

Catherine Zeta-Jones, kritizovaná za to, že „vypadá příliš staře“, se dočkala nečekané podpory.

Léa Michel
@gold_derby/TikTok

Catherine Zeta-Jones, filmová ikona, se nedávno stala terčem misogynní kritiky kvůli svému vzhledu, ale rychle se jí dostalo obrovské podpory od žen. Britská herečka a zpěvačka se zúčastnila akce Netflixu k seriálu „Wednesday“, kde se na sociálních sítích objevily komentáře hanlivé pro její věk.

Nespravedlivá kritika na červeném koberci

Na nedávné akci Netflixu v Los Angeles Catherine Zeta-Jonesová hovořila o své roli Morticie Addamsové ve druhé sérii seriálu „Wednesday“. Video rozhovoru na TikToku bylo zneužito zraňujícími komentáři o jejím věku a vzhledu. Trollové ji označili za „příliš starou“ a zcela ignorovali její talent a herecký výkon.

@gold_derby Catherine Zeta-Jonesová s nadšením zjistila více o Morticii ve 2. sérii seriálu #Wednesday . #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #interview#tv #awards ♬ původní zvuk - Gold Derby

Vlna ženské solidarity

Tváří v tvář této vlně nenávisti se mnoho žen online mobilizovalo. Následné komentáře byly obzvláště vřelé: „Tohle musí přestat, ženy nemají datum spotřeby“, „Je nádherná, miluji její přirozený vzhled“, nebo dokonce „Kvůli takovým bláznům se ženy bojí stárnout, i když je úžasná.“ Tento projev demonstruje kolektivní frustraci z každodenního sexismu na sociálních sítích.

Genderový tlak stále staví ženy do veřejné sféry

Tato poslední událost slouží jako drsná připomínka nepřiměřeného tlaku, kterému ženy čelí ve veřejných prostorách, aby se mu přizpůsobily. Zatímco muži často stárnou s grácií, ženy jsou běžně posuzovány, zkoumány a znevažovány kvůli přirozeným známkám stárnutí. Catherine Zeta-Jones je jen jedním z mnoha příkladů: za každou kritikou vrásek nebo šedivých vlasů se skrývá celá kultura vnuceného mládí, která přetrvává a udržuje hluboce zakořeněné sexistické normy.

Stručně řečeno, případ Catherine Zeta-Jones ilustruje přetrvávající metlu: hanobení slavných žen kvůli jejich věku. Masivní podpora, které se jí dostalo, však dokazuje, že se postoje mění a útok transformují v symbolické vítězství pro posílení postavení žen. Kdy už tato retrográdní hodnocení skončí?

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Kdo je Hinaupoko Devèze, Miss Francie z Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kdo je Hinaupoko Devèze, Miss Francie z Tahiti?

Hinaupoko Devèze píše novou kapitolu v historii soutěže Miss Francie a hrdě reprezentuje Tahiti, největší ostrov Francouzské Polynésie....

„Je mi to nepříjemné“: Ikona roku 2000 hovoří o scéně, kterou zmeškala

Jessica Alba se kriticky vrací ke své minulosti jakožto ikony glamouru první dekády 21. století, zejména pokud jde...

Ve svých 48 letech Shakira rozzáří pódium v elegantních šatech.

Shakira nedávno způsobila senzaci velkolepým vzhledem, který roznítil pódium i sociální média. Kolumbijská hvězda opět dokázala, že je...

Podmanivá krása tváře této jihoafrické modelky

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel opět zaujala sociální sítě detailním záběrem na Instagramu své tváře zalité světlem, kterou mnozí...

Dcera Christiny Aguilery přiznává, že z tohoto velmi specifického důvodu dává přednost své matce bez make-upu.

Christina Aguilera, známá svým okouzlujícím vzhledem a výrazným líčením, překvapila všechny, když prozradila, že její desetiletá dcera Summer...

Ve spodním prádle Lily Allen oslavuje své tělo ve čtyřicítce a boří stereotypy.

S několika okouzlujícími fotkami a drsným přístupem proměňuje Lily Allen toto přechodné desetiletí v prohlášení o svobodě. A...

© 2025 The Body Optimist