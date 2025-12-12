Search here...

Kdo je Hinaupoko Devèze, Miss Francie z Tahiti?

Hinaupoko Devèze píše novou kapitolu v historii soutěže Miss Francie a hrdě reprezentuje Tahiti, největší ostrov Francouzské Polynésie. Ve svých 23 letech uchvacuje kombinací odhodlání a silného závazku k duševnímu zdraví.

Slečna Francie z Papeete

Hinaupoko Devèze, narozená v Papeete na začátku prvního desetiletí 21. století, vyrůstala mezi Francouzskou Polynésií, Novou Kaledonií a jižní Francií, než se jako dospělá vrátila a usadila na Tahiti. Nejprve byla zvolena Miss Tahiti 2025 a poté začátkem prosince 2025 vyhrála korunku Miss Francie 2026, čímž se stala 96. Miss Francie a šestou Miss Tahiti, která tento titul získala.

Kariéra poznamenaná prolínáním kultur a studiem

Hinaupoko Devèze, narozená otci z pevninské Francie a matce z Markézských ostrovů, tvrdí, že má silné spojení s polynéskou kulturou, zejména s markézskou, prostřednictvím tance a jazyka. Po zahájení studia práv přešla na psychologii, kde získala titul v oboru, a zároveň pracovala v cestovním ruchu, jako administrativní asistentka a modelka.

Duševní zdraví jako příčina srdečních onemocnění

Hinaupoko Devèze zažila během studia práv syndrom vyhoření, což hluboce ovlivnilo její aktivismus. Poté, co se stala Miss Francie, se přirozeně rozhodla učinit duševní zdraví svým hlavním tématem, přesvědčená, že se jedná o univerzální problém, který postihuje všechny věkové kategorie a prostředí. Doufá, že svou platformu využije k „povzbuzení lidí, aby se ozvali, získali podporu a byli respektováni pro ty, kteří psychicky trpí“.

Ambasador hodnot a rozmanitosti

Během voleb Hinaupoko Devèze zdůraznila svůj závazek k hodnotám „svobody, rovnosti a bratrství“, k nimž přidala zásadní pojem respektu. Prostřednictvím svého smíšeného dědictví, rodinné historie a života prožitého na několika francouzských územích symbolizuje Hinaupoko Devèze pluralitní Francii, ostrovní i kontinentální, hrdou na své kořeny a otevřenou světu.

Stručně řečeno, Hinaupoko Devèze není jen Miss Francie s nepopiratelným šarmem a elegancí: ztělesňuje také poselství rozmanitosti, odolnosti a společenské angažovanosti. Od Tahiti po pevninskou Francii její cesta odráží kulturní mix a bohatství naší země a zároveň zdůrazňuje univerzální problémy, jako je duševní zdraví.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
