Bella Hadid dorazila do Cannes výrazně ve zlatých šatech.

18. května 2026 se americká modelka Bella Hadid objevila na velkém charitativním galavečeru v Le Cannet, který se konal na okraj filmového festivalu v Cannes. Zvolila nápadně zářivý vzhled, zahalená v dlouhých, třpytivých zlatých šatech, které zaujaly pozornost reflektorů. Tento vzhled sloužil jako připomínka, pokud by nějaká byla potřeba, její jedinečné přítomnosti na mezinárodním červeném koberci.
Třpytivé zlaté šaty
Ústředním bodem této přehlídky byly její zlaté šaty, které vyzařovaly zářivou a hřejivou eleganci. Látka, vyrobená tak, aby poskytovala nepřetržitý třpytivý efekt, zachycovala každý záblesk světla a proměňovala každý Bellin krok ve hru odrazů. Tato zlatá paleta, vhodná zejména pro večerní události, odrážela velkolepou tradici slavnostních rób a dodávala siluetě Belly Hadid téměř mytický rozměr. Plynulé splývání oděvu, zbavené nadměrných ornamentů, zdůrazňovalo samotnou látku jako primární zdroj lesku.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zářivý vzhled
Tyto zlaté šaty doplňoval pečlivě promyšlený líčení, které respektovalo celkovou barevnou vyváženost. Bella Hadidová, rozzářená svěží a zářivou pletí, volila decentní eleganci. Její přirozeně upravené vlasy jí volně padaly přes ramena a ladně se vlnily s každým pohybem. Bella Hadid se zdaleka nesnažila soutěžit s šaty četnými doplňky, ale upřednostňovala výraznou přítomnost zaměřenou na světlo a texturu, stylistický podpis jejích nejúspěšnějších vystoupení.
Hodně diskutovaná účast v Cannes
Bella Hadid se na slavnostním galavečeru objevila po boku svého 26letého bratra Anwara a jejich matky Yolandy. Toto vystoupení bylo součástí již tak nabitého programu modelky v Cannes. Den předtím byla spatřena na premiéře filmu „Garance“, který byl uveden v soutěžní sekci festivalu, po boku svého bratra. Tato silná přítomnost na celém festivalu svědčí o ústřední roli, kterou móda stále hraje v ekosystému Cannes, na křižovatce filmu, červeného koberce a nastupujících mezinárodních módních ikon.
V těchto zlatých šatech Bella Hadid představuje jeden z nejznámějších outfitů 79. ročníku filmového festivalu v Cannes. Mistrovská třída stylu, kde se světlo, látka a make-up spojují a vytvářejí skutečně nezapomenutelný vzhled.