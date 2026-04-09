„Vypadá jako její matka“: Shiloh Jolie se stala pozoruhodnou hvězdou

Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie si i nadále razí svou vlastní uměleckou cestu. Dcera herečky Angeliny Jolie a herce Brada Pitta se objevila ve videoklipu k písni „What's a Girl to Do“ zpěvačky Dayoung, členky skupiny WJSN (Cosmic Girls). Její vystoupení si rychle získalo pozornost na internetu a fanoušci se zajímali, zda mladou tanečnici v tomto hudebním projektu uvidí.

Vášeň pro tanec pěstovaná od dětství

Ve videu se Shiloh objevuje mezi tanečníky, což potvrzuje vášeň pro tanec, kterou pěstuje již několik let. Zvyklá na hodiny v Millennium Dance Complex v Los Angeles, postupně si rozvíjí kariéru v tomto uměleckém světě, daleko od filmových placů.

Na rozdíl od svých slavných rodičů se zdá, že Shiloh Jolie upřednostňuje taneční kariéru před herectvím. Tanec umožňuje Shiloh vyjádřit svou kreativitu v kolektivním, často diskrétnějším prostředí. Tento přístup je v souladu s její touhou rozvíjet své umělecké dovednosti, aniž by nutně usilovala o vysokou mediální publicitu. Její účast v hudebním videoklipu Dayoung je tak v souladu s trendem, který jsme již pozorovali v několika videích o vystoupeních zveřejněných v posledních letech.

Uživatele internetu zaujala její podobnost s Angelinou Jolie.

Po zveřejnění upoutávky mnoho uživatelů internetu komentovalo Shilohinu účast a zdůrazňovalo zejména její podobnost s matkou. Na sociálních sítích se na tuto podobnost naráželo několik zpráv, některé psaly: „Vypadá hodně podobně jako její matka“ nebo „Ta podobnost je nápadná“. Tyto reakce demonstrují zvědavost, kterou její vzhled vyvolal, a zároveň zdůrazňují zájem veřejnosti o uměleckou cestu mladé tanečnice.

Umělecká trajektorie v průběhu

Účastí v tomto hudebním projektu Shiloh Jolie potvrzuje svůj zájem o tanec a performance. Tato zkušenost by mohla znamenat další krok v umělecké kariéře, kterou si, zdá se, buduje postupně, mimo filmový průmysl. I když svou kariéru stále rozvíjí diskrétně, její přítomnost v tomto hudebním videu ilustruje touhu rozvíjet svůj talent v profesionálním prostředí a zároveň si zachovat určitou nezávislost na slávě spojené s její rodinou.

Stručně řečeno, vystoupení Shiloh Jolie v hudebním videoklipu Dayoung již vyvolalo řadu reakcí, zejména kvůli její podobnosti s matkou Angelinou Jolie. Mladá tanečnice se zdá jít mezi diskrétností a uměleckou vášní cestou, která odráží její vlastní, zaměřenou na tanec a tvůrčí vyjádření.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Hailey a Justin Bieber okouzlují uživatele internetu hravou selfie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey a Justin Bieber okouzlují uživatele internetu hravou selfie

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber nedávno sdílela na Instagramu řadu fotografií, které jejím sledujícím umožnily nahlédnout do...

Modelka Bella Hadid zvýrazňuje oči minimalistickým make-upem

Na první fotce z instagramového carouselu se modelka Bella Hadid objevuje na selfie zalité přirozeným světlem. Sluneční paprsek...

Americká modelka Kelsey Calemine oživuje trend háčkování na břehu vody.

Americká modelka Kelsey Calemine (@fatherkels) sdílela novou fotografii, která si rychle získala pozornost jejích sledujících na Instagramu. Sedí...

Anne Hathawayová si zopakovala ikonickou ofinu z filmu "Ďábel nosí Pradu"

Během propagačního turné k filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ Anne Hathawayová zaujala účesem připomínajícím jeden z nejpamátnějších outfitů...

Lisa Kudrow, herečka ze seriálu „Přátelé“, prozrazuje, proč se cítila jako „šestá“

Lisa Kudrow, celosvětově známá pro svou roli Phoebe Buffay v seriálu „Přátelé“, nedávno hovořila o trochu rafinovanějším pocitu...

V šatech s hadím efektem tato herečka předvádí svou postavu na červeném koberci

Americká herečka Barbie Ferreira na premiéře svého nového filmu v Los Angeles strhla pozornost. Pro tuto příležitost zvolila...