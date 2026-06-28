Will Smith sdílí vzácný okamžik s Jadou Pinkett Smith a jejich dcerou Willow

Rodina Smithů se v Paříži objevila na veřejnosti jen zřídka. Will Smith, Jada Pinkett Smith a jejich dcera Willow se sešli ve francouzské metropoli, aby podpořili jednoho ze svých blízkých na módní akci.
Velmi nápadný vzhled v Paříži
Právě během pařížského týdne módy způsobil Will Smith a jeho rodina senzaci. Americký herec cestoval do francouzské metropole v doprovodu Jady Pinkett Smith, matky jeho mladších dětí, a jejich dcery Willow. Jejich přítomnost byla o to pozoruhodnější vzhledem k vzácným veřejným vystoupením rodiny Smithů. Stejně jako při každém mediálním vystoupení rodiny se i tento neobvyklý rodinný výlet snažil zachytit fotografové v plném počtu.
Konkrétní důvod pro toto setkání
Kromě pouhé přítomnosti v Paříži sloužilo toto společné vystoupení Smithových i velmi specifickému účelu. Will, Jada a Willow přijeli podpořit Jadena Smithe, syna slavného amerického páru, při příležitosti jeho prvního většího veřejného vystoupení jako kreativního ředitele pánské módy Christiana Louboutina. Významné jmenování v kariéře mladého muže, které znamenalo důležitý milník na jeho cestě v módním průmyslu. Jaden Smith, který se věnuje kariéře v hudbě, filmu a nyní i módě, plně ztělesňuje tuto novou generaci multitalentovaných návrhářů.
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Rozšířená rodina na červeném koberci
Při této příležitosti Jaden Smith neposkytl podporu pouze svým rodičům a sestře Willow. Mladík se mohl spolehnout i na přítomnost své babičky z matčiny strany, Adrienne Banfield-Norris, a také na přítomnost svého nevlastního bratra Treye, nejstaršího syna Willa Smitha z předchozího manželství. Tato vícegenerační demonstrace podpory ilustruje silné rodinné pouto, které Smithovi projevují a nikdy si navzájem nenechají ujít žádné významné profesní akce.
Jejich poslední skupinové vystoupení bylo v roce 2024
Abychom ocenili výjimečnost tohoto společného vystoupení, stojí za to připomenout, že poslední plné veřejné vystoupení rodiny Smithových se uskutečnilo v květnu 2024 u příležitosti uvedení filmu „Bad Boys: Ride or Die“. Will Smith a Jada Pinkett Smith navíc patří k nejznámějším párům v americkém zábavním průmyslu. Jsou manželé od roku 1997 a v průběhu let si vybudovali rodinu, přičemž každý z nich se věnuje své vlastní úspěšné kariéře.
V roce 2023 se osobní příběh páru v médiích zásadně změnil. Během široce diskutovaného rozhovoru Jada Pinkett Smith prozradila, že se pár oficiálně rozešel v roce 2016, ačkoli nebyli právně rozvedeni. Obě celebrity opakovaně zdůrazňovaly svou touhu zachovat jednotu rodiny kolem svých dvou dětí, a to i přes vývoj jejich osobního vztahu.
Will Smith se svým pařížským vystoupením po boku Jady Pinkett Smith, Willow a zbytku rodiny vytvořil jeden z nejvýraznějších rodinných snímků roku. Tato kolektivní přítomnost nejenže ilustruje soudržnost rodiny, která i přes osobní změny zůstává viditelně sjednocená kolem svých dětí.