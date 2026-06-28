Will Smith sdílí vzácný okamžik s Jadou Pinkett Smith a jejich dcerou Willow

Fabienne Ba.
@willsmith / Instagram

Rodina Smithů se v Paříži objevila na veřejnosti jen zřídka. Will Smith, Jada Pinkett Smith a jejich dcera Willow se sešli ve francouzské metropoli, aby podpořili jednoho ze svých blízkých na módní akci.

Velmi nápadný vzhled v Paříži

Právě během pařížského týdne módy způsobil Will Smith a jeho rodina senzaci. Americký herec cestoval do francouzské metropole v doprovodu Jady Pinkett Smith, matky jeho mladších dětí, a jejich dcery Willow. Jejich přítomnost byla o to pozoruhodnější vzhledem k vzácným veřejným vystoupením rodiny Smithů. Stejně jako při každém mediálním vystoupení rodiny se i tento neobvyklý rodinný výlet snažil zachytit fotografové v plném počtu.

Konkrétní důvod pro toto setkání

Kromě pouhé přítomnosti v Paříži sloužilo toto společné vystoupení Smithových i velmi specifickému účelu. Will, Jada a Willow přijeli podpořit Jadena Smithe, syna slavného amerického páru, při příležitosti jeho prvního většího veřejného vystoupení jako kreativního ředitele pánské módy Christiana Louboutina. Významné jmenování v kariéře mladého muže, které znamenalo důležitý milník na jeho cestě v módním průmyslu. Jaden Smith, který se věnuje kariéře v hudbě, filmu a nyní i módě, plně ztělesňuje tuto novou generaci multitalentovaných návrhářů.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Will Smith (@willsmith)

Rozšířená rodina na červeném koberci

Při této příležitosti Jaden Smith neposkytl podporu pouze svým rodičům a sestře Willow. Mladík se mohl spolehnout i na přítomnost své babičky z matčiny strany, Adrienne Banfield-Norris, a také na přítomnost svého nevlastního bratra Treye, nejstaršího syna Willa Smitha z předchozího manželství. Tato vícegenerační demonstrace podpory ilustruje silné rodinné pouto, které Smithovi projevují a nikdy si navzájem nenechají ujít žádné významné profesní akce.

Jejich poslední skupinové vystoupení bylo v roce 2024

Abychom ocenili výjimečnost tohoto společného vystoupení, stojí za to připomenout, že poslední plné veřejné vystoupení rodiny Smithových se uskutečnilo v květnu 2024 u příležitosti uvedení filmu „Bad Boys: Ride or Die“. Will Smith a Jada Pinkett Smith navíc patří k nejznámějším párům v americkém zábavním průmyslu. Jsou manželé od roku 1997 a v průběhu let si vybudovali rodinu, přičemž každý z nich se věnuje své vlastní úspěšné kariéře.

V roce 2023 se osobní příběh páru v médiích zásadně změnil. Během široce diskutovaného rozhovoru Jada Pinkett Smith prozradila, že se pár oficiálně rozešel v roce 2016, ačkoli nebyli právně rozvedeni. Obě celebrity opakovaně zdůrazňovaly svou touhu zachovat jednotu rodiny kolem svých dvou dětí, a to i přes vývoj jejich osobního vztahu.

Will Smith se svým pařížským vystoupením po boku Jady Pinkett Smith, Willow a zbytku rodiny vytvořil jeden z nejvýraznějších rodinných snímků roku. Tato kolektivní přítomnost nejenže ilustruje soudržnost rodiny, která i přes osobní změny zůstává viditelně sjednocená kolem svých dětí.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Olivia Wilde oživuje trend šatů inspirovaných „viktoriánským“ stylem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Olivia Wilde oživuje trend šatů inspirovaných „viktoriánským“ stylem.

Irsko-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Olivia Wilde opět předvedla svůj talent pro červený koberec. Na premiéře svého...

Nejnovější vzhled Livvy Dunne způsobil na sociálních sítích senzaci.

Bývalá americká gymnastka Livvy Dunne sdílela novou selfie, která okamžitě rozpoutala sociální média, v jednoduchém, ale pečlivě navrženém...

Jessica Alba, obklopená svými dcerami, přitahuje pozornost všech na tribunách mistrovství světa.

Jessica Alba zažila poprvé s rodinou. Americká herečka a podnikatelka se zúčastnila svého vůbec prvního zápasu mistrovství světa...

Tato zpěvačka boří tabu o penězích ve vztazích

Jsou peníze ve vztazích stále tabuizovaným tématem? Americká country zpěvačka a skladatelka Kelsea Ballerini se rozhodla tuto problematiku...

Penélope Cruz překvapuje ve svých 52 letech v pastelově modrých šatech

Španělská herečka Penélope Cruz způsobila senzaci na červeném koberci na premiéře svého nového filmu „The Invite“ v Los...

Megan Thee Stallion, která se svým novým vzhledem pojí odvážnost a eleganci, vzbudila rozruch.

Americká rapperka Megan Thee Stallion sdílela na Instagramu video v monochromatickém modrém outfitu, které okamžitě upoutalo pozornost jejích...