Halle Berry v 59 letech boří tabu o menopauze

Americká herečka, producentka a modelka Halle Berry i nadále okouzluje publikum nejen svým charismatem a smyslem pro styl, ale také tím, že dokazuje, že půvab je věčný. Na summitu New York Times DealBook Summit opět zanechala silný dojem spojením módy, aktivismu a posílení postavení.
Pohled, který symbolizuje sebepotvrzení
Halle Berry se na Instagramu objevila v zákulisí summitu New York Times DealBook Summit a zvolila tmavě modré sako s hlubokým výstřihem, které nosila bez košile a podprsenky. Strukturovaný střih a jeden zlatý knoflík kombinovaly vzhled „kancelářské sirény“ se sebevědomou elegancí.
Tato volba oblečení, zdaleka ne nevýznamná, sdělovala jasné poselství: poselství svobodné, sebevědomé ženy, která se nebrání názorům ostatních. Její zlaté doplňky a decentní líčení zdůrazňovaly její okouzlující stránku, aniž by odváděly pozornost od hlavního poselství: hlasy žen týkající se jejich zdraví a pohody musí být slyšet.
Silný hlas pro ženy v menopauze
Během svého projevu na summitu se Halle Berry zasazovala o větší uznání menopauzy a perimenopauzy ve veřejné debatě. Prostřednictvím své značky Respin Health se usiluje o boření předsudků a změnu zdravotních politik týkajících se tohoto přirozeného, ale často stigmatizovaného období života žen.
„Když už nemusíte nést žádná břemena, ale stále máte veškerou sílu bojovat,“ napsala na Instagramu a shrnula tak bojovného ducha, který ji charakterizuje. Pro ni toto období není koncem, ale novým začátkem, „znovuzrozením“, jak dříve řekla Marie Claire: říká, že se nyní cítí silnější a úspěšnější než kdy dříve.
Hvězda, která inspiruje nový pohled na stáří
Halle Berry hrdě zmiňuje, že je často „nejstarší v místnosti“. Tento status jí zdaleka není přítěží, ale naopak jí dává pocit sebevědomí a svobody. Potvrzuje, že se již nesnaží zavděčit se ani naplňovat očekávání ostatních, a ztělesňuje tak plně přijatou zralost, osvobozenou od omezení. Její přístup, směs humoru a upřímnosti, inspiruje tisíce žen k tomu, aby znovu získaly svou moc v jakémkoli věku.
Halle Berry kombinuje odvážné módní volby se silným poselstvím a nově definuje, co dnes znamená stárnout. Její vystoupení nahoře bez pod sakem nebylo jen módním prohlášením, ale vizuálním manifestem: manifestem ženy, která odmítá tabu a prosazuje svou moc. Svým poselstvím dokazuje, že menopauza není ani zdrojem hanby, ani koncem, ale fází znovuzrození a sebepotvrzení.