Search here...

Halle Berry v 59 letech boří tabu o menopauze

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Americká herečka, producentka a modelka Halle Berry i nadále okouzluje publikum nejen svým charismatem a smyslem pro styl, ale také tím, že dokazuje, že půvab je věčný. Na summitu New York Times DealBook Summit opět zanechala silný dojem spojením módy, aktivismu a posílení postavení.

Pohled, který symbolizuje sebepotvrzení

Halle Berry se na Instagramu objevila v zákulisí summitu New York Times DealBook Summit a zvolila tmavě modré sako s hlubokým výstřihem, které nosila bez košile a podprsenky. Strukturovaný střih a jeden zlatý knoflík kombinovaly vzhled „kancelářské sirény“ se sebevědomou elegancí.

Tato volba oblečení, zdaleka ne nevýznamná, sdělovala jasné poselství: poselství svobodné, sebevědomé ženy, která se nebrání názorům ostatních. Její zlaté doplňky a decentní líčení zdůrazňovaly její okouzlující stránku, aniž by odváděly pozornost od hlavního poselství: hlasy žen týkající se jejich zdraví a pohody musí být slyšet.

Silný hlas pro ženy v menopauze

Během svého projevu na summitu se Halle Berry zasazovala o větší uznání menopauzy a perimenopauzy ve veřejné debatě. Prostřednictvím své značky Respin Health se usiluje o boření předsudků a změnu zdravotních politik týkajících se tohoto přirozeného, ale často stigmatizovaného období života žen.

„Když už nemusíte nést žádná břemena, ale stále máte veškerou sílu bojovat,“ napsala na Instagramu a shrnula tak bojovného ducha, který ji charakterizuje. Pro ni toto období není koncem, ale novým začátkem, „znovuzrozením“, jak dříve řekla Marie Claire: říká, že se nyní cítí silnější a úspěšnější než kdy dříve.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Halle Berry (@halleberry)

Hvězda, která inspiruje nový pohled na stáří

Halle Berry hrdě zmiňuje, že je často „nejstarší v místnosti“. Tento status jí zdaleka není přítěží, ale naopak jí dává pocit sebevědomí a svobody. Potvrzuje, že se již nesnaží zavděčit se ani naplňovat očekávání ostatních, a ztělesňuje tak plně přijatou zralost, osvobozenou od omezení. Její přístup, směs humoru a upřímnosti, inspiruje tisíce žen k tomu, aby znovu získaly svou moc v jakémkoli věku.

Halle Berry kombinuje odvážné módní volby se silným poselstvím a nově definuje, co dnes znamená stárnout. Její vystoupení nahoře bez pod sakem nebylo jen módním prohlášením, ale vizuálním manifestem: manifestem ženy, která odmítá tabu a prosazuje svou moc. Svým poselstvím dokazuje, že menopauza není ani zdrojem hanby, ani koncem, ale fází znovuzrození a sebepotvrzení.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Po náročném dni se mu porouchalo auto a on nečekal, že mu tato hvězda pomůže.
Article suivant
„Vznešená žena“: Gwyneth Paltrow v 53 letech oslňuje sociální média elegancí

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Vznešená žena“: Gwyneth Paltrow v 53 letech oslňuje sociální média elegancí

Gwyneth Paltrow opět dokazuje, že eleganci a půvab lze spojit s jednoduchostí. Zakladatelka Goop a tvůrkyně řady Gwyn...

Po náročném dni se mu porouchalo auto a on nečekal, že mu tato hvězda pomůže.

Buku, americký indie hudebník, prochází těžkým obdobím chaotického stěhování, když se mu na kraji silnice porouchá auto. K...

Rihanna odhaluje nečekanou stránku svého života na Barbadosu

U příležitosti 59. výročí Dne nezávislosti Barbadosu nabídla Rihanna svým fanouškům vzácný pohled do svého života matky a...

Jessica Biel předvádí trénink paží a zad

Jessica Biel, známá svou rolí ve filmu „The Better Sister“, se nedávno podělila o tolik žádaný pohled do...

„Je mi 36 a nemám děti“: tato herečka boří tabu

V úryvku ze svého vystoupení v podcastu „Know Thyself“ americká herečka a zpěvačka a skladatelka Lucy Hale jednoduše...

Sofía Vergara (53 let) s elegancí v bílých šatech dělá senzaci

Sofía Vergara nedávno způsobila senzaci na narozeninové oslavě své kamarádky, když se objevila v bílých hedvábných šatech od...

© 2025 The Body Optimist