Jessica Biel předvádí trénink paží a zad

Tatiana Richard
@jessicabiel/Instagram

Jessica Biel, známá svou rolí ve filmu „The Better Sister“, se nedávno podělila o tolik žádaný pohled do svého cvičení horní části těla. Se svým trenérem Benem Brunem předvádí cílené cviky. Její přístup ukazuje, že je možné spojit efektivitu a potěšení, aniž bychom zacházeli do extrémů.

Celotělový přístup

Herečka se neomezuje pouze na cvičení paží nebo zad. Jessica Biel se zaměřuje na kompletní cvičení, které zahrnuje horní část těla, nohy a břišní svaly, čímž snižuje potřebu dalšího kardia. Každé cvičení obsahuje alespoň jedno cvičení na záda, které procvičuje i bicepsy, jedno cvičení na ramena, jedno cvičení na tricepsy a cviky na spodní část těla.

Podle Bena Bruna, jejího trenéra, není cílem dělat všechno najednou, ale střídat pohyby, aby si člověk udržel motivaci a dlouhodobě se zlepšoval. Tento přístup ukazuje, že promyšlený trénink, i když mírný, může být účinný při posilování těla.

Cílené cviky pro paže a záda

Jessica Biel má v rutině několik charakteristických cviků. Patří mezi ně asistované shyby na kruhu, unilaterální přítahy s rotací a zvedání nohou na hlavě. Další cviky kombinují rovnováhu a silový trénink, jako je boční plank s přítahem s odporovou gumou nebo bulharský dřep v kombinaci s bočním zvedáním.

Mějte na paměti, že byste se měli vyhýbat nadměrně těžkým činkám, abyste upřednostnili správnou techniku a konzistentní úsilí. Cílem je přizpůsobit každý trénink svým vlastním schopnostem, spíše než se srovnávat s výkonem nějaké celebrity.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jessica Biel (@jessicabiel)

Měřená pravidelnost

Jessica pravidelně trénuje. Její tréninky se obvykle pohybují kolem úrovně intenzity 7 z 10, s intenzivnějšími dávkami pouze tehdy, když si to vyžaduje daná role. Jako doplněk ke svému tréninku také cvičí jógu nebo pilates, čímž podporuje flexibilitu a celkovou pohodu. Tato rutina ukazuje, že k dosažení výsledků není nutné tlačit své tělo do extrému: důslednost a naslouchání svému tělu zůstávají nejlepšími spojenci.

Naslouchejte především sami sobě

Inspirováni Jessicou Biel, je nezbytné si uvědomit, že každý by měl respektovat své vlastní tempo. Neexistuje žádná povinnost dodržovat takto strukturovaný nebo intenzivní trénink. Nemusíte si „udržovat tělo“ každodenními tréninky, pokud to neodpovídá vašim přáním nebo životnímu stylu. Důležité je najít to, co vám dělá dobře, ať už je to každodenní procházka, protahování nebo prostě odpočinek. Naslouchání svému tělu, spíše než následování vnějšího modelu, zůstává klíčem k pohodě a trvalému zdraví.

Stručně řečeno, Jessica Biel a její trenérka ukazují, že je možné spojit sílu a radost v realistickém fitness programu. Každý si však může tyto principy přizpůsobit svému vlastnímu životu, bez tlaku nebo výčitek svědomí, a oslavit každé malé fyzické vítězství po svém.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
