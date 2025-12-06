Search here...

Rihanna odhaluje nečekanou stránku svého života na Barbadosu

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

U příležitosti 59. výročí Dne nezávislosti Barbadosu nabídla Rihanna svým fanouškům vzácný pohled do svého života matky a rodiny na svém rodném ostrově. Sdílela intimní fotografie ilustrující její těhotenství a každodenní život obklopený blízkými.

Viditelně spokojená matka

Barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna, matka tří dětí, nedávno zveřejnila na Instagramu fotografie pořízené během svého třetího těhotenství, na kterých se chlubí svým bříškem pod karibským sluncem. Na fotografiích jsou také její dva synové, Riot a Rza, jak si užívají vzájemné společnosti a také šťastných chvil s partnerem, rapperem A$AP Rockym.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem badgalriri (@badgalriri)

Blízký pár

Rihanna a A$AP Rocky, kteří jsou spolu téměř pět let, evidentně sdílejí radost z tohoto nového rodinného milníku. Jejich první syn, RZA, se narodil v květnu 2022, následovaný Riotem Roseem v srpnu 2023 a nakonec Rockim Irishem, který se narodil v září 2025. A$AP Rocky nedávno hovořil o tom, jak se jeho synové s velkou láskou a trpělivostí přizpůsobili příchodu své malé sestřičky.

Dojemný návrat ke kořenům

Tyto snímky také odrážejí Rihannin návrat ke kořenům, oslavují barbadoskou kulturu a historii a zároveň posilují rodinné vazby. Tato intimní stránka Rihannu pro její fanoušky „humanizuje“ a dělá z ní inspirativní postavu, která prostřednictvím mateřství nově definuje její veřejný obraz.

Prostřednictvím těchto upřímných a zářivých snímků nám Rihanna připomíná, že kromě svého statusu globální ikony zůstává hluboce oddána svému ostrovu a své rodině. Sdílením těchto něžných okamžiků nabízí dojemné svědectví o své rovnováze mezi veřejným a soukromým životem. Tento návrat ke kořenům, prodchnutý jednoduchostí a autenticitou, znovu potvrzuje sílu a citlivost někoho, kdo nadále inspiruje daleko za hranicemi Barbadosu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Jessica Biel předvádí trénink paží a zad

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Biel předvádí trénink paží a zad

Jessica Biel, známá svou rolí ve filmu „The Better Sister“, se nedávno podělila o tolik žádaný pohled do...

„Je mi 36 a nemám děti“: tato herečka boří tabu

V úryvku ze svého vystoupení v podcastu „Know Thyself“ americká herečka a zpěvačka a skladatelka Lucy Hale jednoduše...

Sofía Vergara (53 let) s elegancí v bílých šatech dělá senzaci

Sofía Vergara nedávno způsobila senzaci na narozeninové oslavě své kamarádky, když se objevila v bílých hedvábných šatech od...

„Koruna se nekoupí“: Miss Universe 2025 prolomila mlčení ohledně obvinění z podvodu

Dva týdny po své korunovaci se Fátima Bosch, Miss Mexiko, která se stala Miss Universe 2025, ocitá v...

Před 31 lety tato role odhalila světu krásu Cameron Diaz.

Před jednatřiceti lety Cameron Diaz senzačním způsobem vstoupila do kinematografie ve filmu „Maska“ režiséra Chucka Russella. Ve věku...

Karol G, latinskoamerická ikona, která si zanechává stopu na světové scéně

Karol G, vlastním jménem Carolina Giraldo Navarro, se stala významnou osobností latinskoamerické hudby a mezinárodního reggaetonu. Narodila se...

© 2025 The Body Optimist