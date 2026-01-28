„Mohla by být modelkou“: tato herečka ve svých 31 letech nově definuje „korejskou eleganci“

Bae Suzy (vlastním jménem Bae Su-ji), milovaná jihokorejská ikona, i nadále fascinuje svou jedinečnou aurou a výjimečnou všestranností. Jihokorejská herečka, tanečnice a K-popová zpěvačka ztělesňuje vytříbenou „korejskou eleganci“, která si vysloužila lichotivá přirovnání ke světu modelingu.
Idol s magnetickým charismatem
Bae Suzy, které se od jejího debutu s dívčí skupinou Miss A v roce 2010 přezdívá „První láska národa“, vyzařuje přirozenou krásu a nadčasovou eleganci. Její fotografie, ať už z focení pro Céline nebo z osobních momentů, jako je například trénink baletu, uchvacují fanoušky: „Má auru modelky, skrze snímky opravdu něco vyjadřuje,“ nadšeně říkají fanoušci na sociálních sítích.
V roce 2025 zazářila na pařížské přehlídce Céline jaro/léto 2026 a vyzařovala z ní ležérní eleganci, díky které se pravidelně objevovala v předních řadách. Její minimalistický vzhled, často černý a strukturovaný, zdůrazňoval postavu utvářenou léty taekwonda (černý pás 2. dan) a klasického tance, kde vynikala ve špagátech a flexibilitě.
Multitalenty a fyzické nasazení
Suzy je neodolatelná díky své všestrannosti: jako bývalá modelka od 12 let bez námahy přechází od zpěvu k herectví. Úspěchy jako „Start-Up“, „Vagabond“ (kde sama předvádí kaskadérské kousky) a chystaný „Genie Make a Wish“ (říjen 2025) dokazují její odhodlání. V roce 2025 její intenzivní baletní trénink dokonce nastartoval v Koreji trend, který zdokonalil její držení těla a charisma na obrazovce. Její kolegové a fanoušci ji nazývají „půvabnou princeznou“ nebo „nejvšestrannější umělkyní své generace“ a chválí její disciplínu v posilovně a schopnost zvládat náročné role.
Luxusní ambasadorka Bae Suzy nově definuje estetiku Hallyu: sofistikovaný minimalismus, přirozené sebevědomí a přítomnost na obrazovce. Dokazuje, že talent a elegance z ní dělají věčnou ikonu, vždy připravenou inspirovat.