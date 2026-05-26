„Stále ohromující jako vždy“: Jennifer Lopez pod sluncem přitahuje všechny pohledy

Fabienne Ba.
Americká zpěvačka Jennifer Lopez dopřála svým sledujícím na víkend Memorial Day únik za sluncem. Zvolila bílé dvoudílné plavky a zlatý doplněk.

Víkend na Den památky padlých pod kalifornským sluncem

Jennifer Lopez oslavila víkend Memorial Day, jeden z vrcholů amerického kalendáře, na svém honosném kalifornském sídle. Na Instagramu sdílela řadu sluncem zalitých fotografií, na kterých odhalila relaxační chvilku u bazénu.

Věrná svému image „sluneční hvězdy“ využila zpěvačka písně „On the Floor“ letní dovolenou k tomu, aby předvedla opálenou pleť a uvolněný úsměv. Ztělesňuje určitou představu kalifornského životního stylu, mezi sluncem, bazénem a chvílemi strávenými s rodinou. Prostředí hodné její pověsti, protože video ji také ukazuje, jak se ochlazuje ve vodě, ležící na růžovém nafukovacím plováku.

Bílé dvoudílné plavky a šperk na tělo

Co se týče outfitu, Jennifer Lopez zvolila jednoduchou eleganci. Měla na sobě bílé dvoudílné šaty skládající se z čistého trojúhelníkového topu a kalhot se zavazováním po stranách. Minimalistický kousek, na hony odlišný od flitrovaných outfitů z jejího lasvegaského pobytu, a dokazuje, že umí hrát i s decentní elegancí.

Detailem, který upoutal pozornost všech, byl doplněk. Místo klasických šperků Jennifer Lopez zvolila dlouhý zlatý náhrdelník, který jí splýval po trupu jako šperk na těle. Vzhled doplnila rafiovým kloboukem, vlasy upravenými do drdolu a přirozeným líčením, které kombinovalo opálené tváře a lesklé rty.

Druhý outfit, celý „jemný“

Po zbytek dne měla Jennifer Lopez na sobě dlouhé bílé lněné šaty s hlubokým výstřihem a splývavou siluetou. Tento éterický kousek, doplněný zlatým vyšíváním a krajkovými detaily, nabízel téměř nadpozemský vzhled a dokonale ladil s provokativnou víkendovou atmosférou. Od minimalistického dvoudílného outfitu až po romantické lněné šaty, Jennifer Lopez předvedla dva doplňující se aspekty stejného letního šatníku a opět tak demonstrovala svůj bezchybný smysl pro styl.

Rodinný okamžik v jeho domě v Bel Air

Kromě módy to bylo především rodinné setkání, které chtěla Jennifer Lopez oslavit. „Strávím den s lidmi, které miluji. Všem šťastný Pamětní den ,“ napsala v popisku a pózovala po boku svých dvojčat Maxe a Emme.

Tímto jednoduchým snímkem u vody Jennifer Lopez opět dokázala, že elegance, přirozenost a sebevědomí se dají skrývat v bílých šatech a dobře zvoleném šperku.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Gwyneth Paltrow okouzluje svým přirozeným vzhledem i bez make-upu ve své kuchyni

