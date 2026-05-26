Na lodi Alix Earle oživuje velmi letní vlasový trend.

Americká influencerka Alix Earle, kterou na sociálních sítích sledují miliony odběratelů, nedávno sdílela sérii fotografií pořízených na lodi za slunečného počasí. Příspěvek sice okamžitě vzbudil pozornost její komunity, ale pozornost všech obzvláště upoutala její účes: dlouhé blond vlasy prozářené melírem, dokonale v souladu se současnými trendy. Oživuje tak vlasový trend, který je pro teplejší měsíce nezbytností.
Blond vlasy zesvětlené melíry
V tomto letním vzhledu vynikají vlasy Alix Earle díky jemně zesvětleným melírům, umělecky rozloženým po celých délkách. Tyto melíry, světlejší než její blond základní barva, vytvářejí zářivý a přirozený efekt, jako by její vlasy na slunci zezlátly. Tato technika, která účesu dodává hloubku a rozměr, okamžitě rozjasní její pleť a dokonale doplní slunečnou atmosféru fotografie. Volba vlasů, která upřednostňuje zářivost před uniformitou.
Účes s plážovými vlnami a slaměný klobouk
Pro dotvoření letního vzhledu zvolila Alix Earle plážové vlny: jemné, lehce rozcuchané vlny připomínající mořský vzduch a dovolenou. Vzhled zakončila tkaným slaměným kovbojským kloboukem, trendy doplňkem, který strukturuje outfit a zároveň umocňuje jeho bohémský a sluncem zalitý vzhled. Pro svůj krásný vzhled zvolila sluncem zalitou pleť, lesklé rty a jemně definované oči, čímž vytvořila dokonale harmonický letní celek.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Melír, vlasový trend léta
Volba vlasů Alix Earle zdaleka není nevýznamná, ale odráží jeden z hlavních trendů této sezóny. Melír, zejména v teplých a zářivých tónech, se v létě 2026 vrací do módy. Snadno se nosí a vyžadují relativně nízkou údržbu, takže oslovují blondýnky i brunetky, které hledají zářivý vzhled. Je to dostupný trend, který vám umožní osvěžit vlasy bez radikální proměny.
S dlouhými blond vlasy ozářenými melíry Alix Earle potvrzuje nadšení pro tento velmi letní vlasový trend. Ukazuje to, že někdy stačí pár dobře umístěných melírů k vytvoření slunečného a rozhodně trendy vzhledu.