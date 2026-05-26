Na lodi Alix Earle oživuje velmi letní vlasový trend.

Anaëlle G.
@alixearle / Instagram

Americká influencerka Alix Earle, kterou na sociálních sítích sledují miliony odběratelů, nedávno sdílela sérii fotografií pořízených na lodi za slunečného počasí. Příspěvek sice okamžitě vzbudil pozornost její komunity, ale pozornost všech obzvláště upoutala její účes: dlouhé blond vlasy prozářené melírem, dokonale v souladu se současnými trendy. Oživuje tak vlasový trend, který je pro teplejší měsíce nezbytností.

Blond vlasy zesvětlené melíry

V tomto letním vzhledu vynikají vlasy Alix Earle díky jemně zesvětleným melírům, umělecky rozloženým po celých délkách. Tyto melíry, světlejší než její blond základní barva, vytvářejí zářivý a přirozený efekt, jako by její vlasy na slunci zezlátly. Tato technika, která účesu dodává hloubku a rozměr, okamžitě rozjasní její pleť a dokonale doplní slunečnou atmosféru fotografie. Volba vlasů, která upřednostňuje zářivost před uniformitou.

Účes s plážovými vlnami a slaměný klobouk

Pro dotvoření letního vzhledu zvolila Alix Earle plážové vlny: jemné, lehce rozcuchané vlny připomínající mořský vzduch a dovolenou. Vzhled zakončila tkaným slaměným kovbojským kloboukem, trendy doplňkem, který strukturuje outfit a zároveň umocňuje jeho bohémský a sluncem zalitý vzhled. Pro svůj krásný vzhled zvolila sluncem zalitou pleť, lesklé rty a jemně definované oči, čímž vytvořila dokonale harmonický letní celek.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Alix Earle (@alixearle)

Melír, vlasový trend léta

Volba vlasů Alix Earle zdaleka není nevýznamná, ale odráží jeden z hlavních trendů této sezóny. Melír, zejména v teplých a zářivých tónech, se v létě 2026 vrací do módy. Snadno se nosí a vyžadují relativně nízkou údržbu, takže oslovují blondýnky i brunetky, které hledají zářivý vzhled. Je to dostupný trend, který vám umožní osvěžit vlasy bez radikální proměny.

S dlouhými blond vlasy ozářenými melíry Alix Earle potvrzuje nadšení pro tento velmi letní vlasový trend. Ukazuje to, že někdy stačí pár dobře umístěných melírů k vytvoření slunečného a rozhodně trendy vzhledu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
„Stále ohromující jako vždy“: Jennifer Lopez pod sluncem přitahuje všechny pohledy
Article suivant
„Je fascinující“: Chappell Roan zaujme novou selfie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Je fascinující“: Chappell Roan zaujme novou selfie

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan, jedna z popových senzací posledních let, opět zaujala své sledující na Instagramu....

„Stále ohromující jako vždy“: Jennifer Lopez pod sluncem přitahuje všechny pohledy

Americká zpěvačka Jennifer Lopez dopřála svým sledujícím na víkend Memorial Day únik za sluncem. Zvolila bílé dvoudílné plavky...

Gwyneth Paltrow okouzluje svým přirozeným vzhledem i bez make-upu ve své kuchyni

S odhalenou tváří a kávou v ruce proměnila americká herečka Gwyneth Paltrow jednoduchou víkendovou snídani v lekci jednoduchosti....

Zoe Saldaña se výrazně objevila v černých květinových šatech.

Americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña ozdobila závěrečný ceremoniál filmového festivalu v Cannes 23. května 2026 svým...

Obviněn z nošení „nevhodného“ oblečení, tento influencer reaguje humorně

Americká influencerka Abby Baffoe, která se pyšní miliony sledujících na Instagramu, TikToku a YouTube, se po účasti na...

„Pevná silueta“: Lalisa Manobal zaujme v retro sportovním looku

Thajská tanečnice, rapperka a herečka Lalisa Manobal (Lisa), členka skupiny BLACKPINK, způsobila senzaci výrazně sportovním a retro vzhledem,...