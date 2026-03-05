„Vidím jen nenávist“: Tato herečka prolomila mlčení o online obtěžování

Na udílení cen Herec Awards 2026 poskytla Odessa A'zion, nová hvězda amerického filmu „Marty Supreme“, upřímnou odpověď reportérovi ET , který se jí zeptal, jestli je zvláštní stát se „hollywoodskou holkou“. Její dojemné zpovědi o online nenávisti rezonovaly s publikem.
Nevinná otázka, která odhaluje krutou realitu
Na červeném koberci se novinářka ptá: „Je divné stát se jednou z hollywoodských ‚it girls‘? “ Americká herečka Odessa odsekne: „Vidím jen nenávist. Takže pro mě žádné ‚it girls‘ neexistují.“ Tato přímočará odpověď zdůrazňuje temnou stránku rostoucí slávy.
Temná stránka slávy na sociálních sítích
Odessa, nominovaná na cenu pro herce za roli ve filmu „Marty Supreme“, se stala mediální senzací. Za chválou však čelila vlně toxických komentářů. Její upřímnost ukazuje, jak se mladé herečky často stávají snadným terčem bezdůvodné kritiky, což je daleko od mýtu o „it girl“.
Dojemné reakce fanoušků
Uživatelé internetu, hluboce dojatí, zaplavili sekci komentářů: „Je to smutné, je vidět, že se jí to opravdu dotýká,“ „Vždycky takto vyzařujeme negativní energii, hlavně na ženy.“ Mnozí ocenili její odvahu a poznamenali, že online obtěžování neúměrně postihuje ženy v showbyznysu.
Herečka, která odmítá nálepky
Odessa, dcera americké herečky a producentky Pamely Adlon, odmítá nálepku „it girl“. Raději mluví o své náročné práci – nominacích, spolupráci s Timothéem Chalametem – než o drbech. Její poselství vyzývá k větší empatii tváří v tvář tlaku sociálních médií.
Svým silným prohlášením „Vidím jen nenávist“ odhaluje Odessa A'zion drsnou realitu online obtěžování. Proměňuje bolest v prosbu o laskavost, zejména vůči ženám. Dojemná připomínka: za touto „it girl“ se skrývá umělkyně zraněná toxicitou internetu.