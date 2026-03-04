V odvážných šatech postava této maďarské modelky zaujme pohledy

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse a její manžel Dylan Sprouse rozzářili na konci února 2026 velkolepou večeři v pařížském Louvru. Maďarská modelka oslnila v sošně bílých šatech a svou elegancí zaujala všechny pohledy.

Bílé šaty s dramatickými liniemi

Barbara měla na sobě bílé šaty s lemem zdobeným splývavými třásněmi, které tančily s každým pohybem. Silueta, strukturovaná v oblasti poprsí a splývavá ve spodní části, zdůrazňovala její pas a zároveň jim dodávala divadelní rozměr, dokonale hodící se k prestižnímu prostředí Louvru pod pyramidou.

Dylan Sprouse je perfektním doplňkem.

Vedle ní měl na sobě Dylan Sprouse texturovaný černý smoking s jemnými, třpytivými proužky, k němuž patřily kalhoty na míru a přiléhavé sako. Toto monochromatické duo – pro ni nedotčená bílá, pro něj sofistikovaná černá – vytvářelo bezchybnou vizuální rovnováhu. Barbara a Dylan, věrní společenským akcím, vynikají v umění nenucené koordinace.

Fanoušci v úžasu: „Je to nádherné!“

Sociální sítě vybuchly chválou: „Velmi elegantní“, „Je to nádherné.“ Sledující tento ikonický pár zbožňují a chválí Barbaru za její schopnost kombinovat smyslnost a couture eleganci, zatímco Dylan jí dodává špetku spoluúčasti.

V těchto bílých šatech pod pyramidou v Louvru Barbara Palvin Sprouse opět zaujala a předvedla svou úchvatnou postavu po boku Dylana. Fanoušci, jednomyslně obdivující, oslavovali eleganci, která mísila odvážnost a romantiku – nezapomenutelný pařížský okamžik.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Charlize Theron v 50 letech znovu potvrzuje svou stylistickou svobodu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Charlize Theron v 50 letech znovu potvrzuje svou stylistickou svobodu

Charlize Theron nedávno v Paříži znovu dokázala, že je jednou z nejvlivnějších osobností ve světě módy, když se...

Kristen Stewart se s tímto ikonickým účesem nečekaně vrací do retro stylu.

Změnit vzhled, aniž byste obětovali všechno: to je umění, které Kristen Stewart dokonale zvládá. Během svého nedávného vystoupení...

„Velmi elegantní“: Deva Cassel působí nápadně

Francouzsko-italská modelka a herečka Deva Cassel, dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela, rozzářila první řadu na přehlídce kolekce...

Sydney Sweeney odhaluje nečekanou stránku ve videu, které vyvolává velký rozruch

Sydney Sweeney, známá svými nezapomenutelnými rolemi ve filmu a televizi, nedávno získala pozornost z úplně jiného důvodu. Video,...

Toto vystoupení Teyany Taylor s dcerou taví srdce na sociálních sítích.

Na červeném koberci cen SAG Awards 2026 se každý rok objevuje spousta velkolepých outfitů. Tentokrát obzvláště vynikla americká...

„Byla to deprese“: Ice Spice prolomil mlčení o svém hubnutí

Americká rapperka Ice Spice nedávno poodhalila závoj ze zákulisí své fyzické proměny a odhalila, že za její zeštíhlenou...