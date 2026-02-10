S touto hnědou barvou vlasů provedla Taylor Swift jednu z nejvýraznějších vlasových proměn.

Americká zpěvačka a skladatelka Taylor Swift vyvolala velký rozruch, když ve svém novém hudebním videoklipu „Opalite“ odhalila svou brunetovou verzi a porušila tak své typické blond vlasy, které ji dlouho definovaly. Tato nostalgická proměna vlasů představuje významný estetický posun v její kariéře.
Vizuální transformace, která vyvolává velký rozruch
V hudebním videoklipu k písni „Opalite“, který byl vydán 6. února 2026, se Taylor Swift objevuje s vlnitým, středně dlouhým hnědým účesem s ofinou a vlnami, které připomínají 90. léta. Tento vzhled ostře kontrastuje s jejími obvyklými blond vlasy a vytváří tak moderní i retro vzhled, který okamžitě uchvacuje publikum. Tato volba barvy a střihu není jen estetickým experimentem; je součástí kreativního směřování, které doplňuje nostalgické téma videa, kde Taylor Swift ztělesňuje snovou hrdinku v prostředí prodchnutém kulturními odkazy 90. let.
Brunetka, která evokuje minulou éru
Taylor Swift má tmavě hnědé vlasy, které připomínají ikonické účesy z teenagerských filmů z konce 20. století a účesy popových ikon. V kombinaci s vintage oblečením – od třpytivých teplákových souprav až po dobové doplňky – tato proměna vlasů pomáhá vizuálně uzemnit vyprávění hudebního videa v autentické retro estetice.
Tento bruneta vzhled není pro zpěvačku úplnou novinkou; Taylor Swift již vyzkoušela tmavší odstíny v předchozích videoklipech, jako například „You Belong With Me“ a „Wildest Dreams“. Tento vlnitý hnědý mikádo s ofinou však představuje odvážnější verzi tohoto stylu, která dokonale odpovídá vizuálnímu konceptu projektu „The Life of a Showgirl“.
Retro styl, který osloví fanoušky
Na sociálních sítích byly reakce četné a často nadšené. Mnoho fanoušků chválilo „tento odvážný účes“, někteří si dokonce přáli, aby si Taylor Swift tento vzhled zachovala i v reálném životě. Tento návrat k méně uhlazenému střihu v kombinaci s bohatou hnědou barvou také odráží širší trend, který je v současnosti pozorován v módě a kráse, kde návrat klasických stylů z 90. let zažívá oživení.
Stručně řečeno, ačkoliv Taylor Swift nenaznačila, že si tento styl natrvalo osvojí mimo kontext hudebního videa, tato změna vlasů zůstává silným prohlášením, které obohacuje její vizuální a uměleckou paletu. Zdůrazňuje její schopnost znovuobjevit se a zároveň si hrát s rozmanitými kulturními vlivy a dává jejím fanouškům nové téma k rozhovoru o jejím estetickém a hudebním vesmíru.