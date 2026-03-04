Kristen Stewart se s tímto ikonickým účesem nečekaně vrací do retro stylu.

Změnit vzhled, aniž byste obětovali všechno: to je umění, které Kristen Stewart dokonale zvládá. Během svého nedávného vystoupení na Instagramu herečka všechny překvapila undercutem a mikroofinou.
Undercut, hřiště pro vlasy
Undercut, často spojovaný s „alternativní estetikou“, zažívá silný návrat. Jeho princip? Holení části vlasů, obvykle vzadu nebo po stranách, při zachování délky nahoře.
Obzvláště neodolatelný je díky své všestrannosti a kreativitě. Oholená oblast může zůstat minimalistická… nebo se stát skutečným plátnem pro sebevyjádření. Grafické vzory, geometrické linie, decentní designy: zadní část hlavy se promění v umělecké plátno. Hravý způsob, jak projevit svou osobnost, aniž byste museli měnit celou hlavu vlasů.
Další výhoda: tento trend sluší všem délkám vlasů. Ať už máte krátké vlasy, strukturovaný mikádo nebo dlouhé, splývavé vlasy, undercut se hodí kamkoli. Boří pravidla a zároveň nabízí velkou volnost při úpravě účesu.
Podpisová verze Kristen Stewart
Věrná své zálibě v proměnách vlasů se Kristen Stewart rozhodla pro verzi, která byla strategická i stylová. Ponechala si dlouhé vlasy, které při volném nošení zcela zakrývaly oholenou část. Výsledek: zdánlivě decentní vzhled, ale jakmile si vlasy svázala, překvapení se dostavilo. Vzadu byl odhalen podstřih, který vytvářel výrazný kontrast mezi délkou a oholenou oblastí.
K tomu se přidává drobná ofina střižená těsně nad obočím, která strukturuje obličej a zdůrazňuje celkový ostrý vzhled. Výsledek je zároveň rebelský i kontrolovaný, minimalistický i asertivní. Dualita, která dokonale odráží její estetiku: hraje si s pravidly, aniž by se jimi kdy nechala omezovat.
Šálek, který oslavuje svobodu
Undercut není jen trend, je to téměř prohlášení. Umožňuje vám proměnit účes bez obětování délky. Můžete ho ukázat nebo skrýt v závislosti na náladě, denním stylu nebo příležitosti.
V přístupu ke kráse, který je zaměřen na tělo, je tento střih vítězný. Jeho cílem není homogenizovat, ale odhalit. Bez ohledu na texturu, hustotu nebo barvu vašich vlasů se undercut přizpůsobí vaší jedinečnosti a zdůrazní ji. Je to také způsob, jak znovu získat svůj image. Vy rozhodujete, kdy a jak ukážete tuto odvážnější stránku sebe sama. Jednoduché gesto – svázání vlasů dozadu – stačí k tomu, abyste svůj vzhled kompletně proměnili.
Tím, že Kristen Stewart zvolila undercut a zároveň si zachovala délku vlasů, dokazuje, že neexistuje žádná pevná hranice mezi „rozumnými“ a „drsnými“ účesy. Verze undercutu z roku 2026 v konečném důsledku dokonale ztělesňuje ducha okamžiku: odvahu bez omluvy, hru s vlastním image a oslavu individuality.