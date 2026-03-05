„To, co milujeme, pochází z černé kultury“: tato herečka znovu otevírá debatu o kulturním vlivu

Na udílení cen NAACP Image Awards* pronesla americká herečka, producentka a aktivistka Sophia Bushová silný projev o důležitosti aliance s bílými lidmi a vyzvala své vrstevníky, aby aktivně podporovali černošskou kulturu, kterou s nadšením konzumují. Její projev roznítil sociální média a znovu rozpoutal diskuse o kulturním uznání.

*Ceny NAACP Image Awards jsou americké ceny, které oceňují díla ve filmu, televizi, hudbě a literatuře. Od roku 1967 každoročně oceňují nejvýznamnější produkce a umělce afroamerické komunity v těchto různých oblastech.

Silné poselství na udílení cen NAACP Image Awards

Sophia Bush, která byla přítomna se svou přítelkyní a obchodní partnerkou Niou Battsovou, otevřeně promluvila pro Refinery29 : „Všechno, co na Americe milujeme, pochází z černošské kultury… Bílí lidé se musí zastat černochů stejně, jako se zastávají černošské kultury.“ Vydala naléhavou prosbu: „Vzhledem k tomu, kdo je u moci a co se děje s černošskými a rasově diskriminovanými komunitami v naší zemi, musíme vzít věci do vlastních rukou.“

Projev, který odmítá „pasivní zábavu“. Sophia Bush neváhá zasadit své poznámky do kontextu současné situace v zemi a zdůrazňuje, že tato chvíle je klíčová pro aktivní solidaritu. Její projev na udílení cen NAACP Image Awards, které oslavují úspěchy barevných lidí, nabývá v tomto napjatém klimatu zvláštního významu.

Nadšené reakce na internetu

Sofiina virální zpráva vyvolala vlnu online potlesku. Uživatelé internetu chválili její upřímnost a konkrétní závazek a viděli v ní příklad skutečného spojenectví, které jde nad rámec pouhé rétoriky.

Svým silným výrokem „To, co milujeme, pochází z černošské kultury“ nás Sophia Bush nutí konfrontovat se s očividnou, ale často ignorovanou kulturní pravdou. Její výzva ke konkrétní, nikoli konzumní alianci znovu oživuje debatu o odpovědnosti privilegovaných. Je to silné poselství, které nám připomíná, že oslava kultury znamená také její obranu.

