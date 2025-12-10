Search here...

Ve 20 letech tato japonská popová ikona odhaluje svou „transmaskulinní“ identitu

Léa Michel
6. prosince 2025, v den svých dvacátých narozenin, učinila Cocona, členka japonské dívčí skupiny XG, dojemné a historické oznámení. Ve zprávě zveřejněné na Instagramu umělkyně prozradila, že je transmaskulinní a nebinární, a podělila se o svou osobní cestu a touhu žít v souladu se svou identitou. Tento coming out, který uvítalo mnoho fanoušků a podpořil ji její umělecký tým, představuje symbolický zlom v asijském hudebním průmyslu.

Oznámení poznamenané odvahou a upřímností

Ve své zprávě, kterou sdílela s více než 3,2 miliony sledujících, Cocona hovořila o své proměně a zmínila, že začátkem tohoto roku podstoupila operaci hrudníku. Umělkyně vysvětlila, že jí bylo při narození přiřazeno ženské pohlaví (AFAB), ale nikdy se s tímto označením neztotožnila. Toto osobní odhalení odráží hlubokou touhu po autenticitě a sebepřijetí.

Cocona se svěřuje, že cesta k tomuto odhalení byla dlouhá a obtížná: přijetí toho, kým skutečně je, mu umožnilo „otevřít nové dveře“, znovu se spojit sám se sebou a vidět svět ve svobodnějším a pokojnějším světle. Toto upřímné svědectví bylo vnímáno jako poselství naděje pro mladé lidi hledající identitu nebo zastoupení v umělecké komunitě.

Silná podpora jeho doprovodu a jeho vydavatelství

V kolektivu XG byla solidarita okamžitě patrná. Producent a generální ředitel labelu XGALX, Simon Jakops, vyjádřil hluboký obdiv nad Coconovou odvahou a znovu potvrdil závazek labelu podporovat každého člena v jeho osobním a uměleckém rozvoji.

V dojemném příspěvku Simon Jakops zdůraznil, že samotná podstata XG spočívá v upřímnosti, růstu a respektu k individualitě: „toto je srdce, JÁDRO toho, kým jsme a co chceme světu sdělit.“

Historický okamžik pro asijskou hudbu

Tímto prohlášením se Cocona stává první nebinární transmaskulinní postavou, která se v asijském popu otevřeně identifikuje jako taková. Zatímco jiní umělci, jako například jihokorejský zpěvák, moderátor a herec Jo Kwon nebo jihokorejská K-popová chlapecká skupina XLOV, se již identifikovali jako „bezpohlavní“ nebo nebinární, toto oznámení představuje významný milník: nabízí novou a nezbytnou reprezentaci pro LGBTQ+ komunitu v rámci odvětví, které zůstává vysoce normativní.

Od svého debutu v roce 2022 dosáhla skupina XG mezinárodního úspěchu, podnikla řadu světových turné a prestižních spoluprací. V předvečer vydání svého prvního alba „THE CORE“, které je plánováno na leden 2026, toto oznámení dodává image skupiny lidský a upřímný rozměr: autenticitu a odvahu být sami sebou.

Oslavou svého 20. výročí Cocona nejen zažila osobní znovuzrození, ale také vydláždila cestu k inkluzivnějšímu dialogu na asijské hudební scéně. Její poselství svobody a přijetí rezonuje daleko za hranicemi fandomu XG a vrhá nové světlo na otázky genderu a identity. S podporou své rodiny, kolegů a fanoušků Cocona krásně ilustruje sílu přijetí vlastní pravdy – pravdy o plné existenci bez kompromisů.

