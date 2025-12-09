Herečka, unavená z toho, že je „Pamela Anderson“, si chce změnit jméno.

Její jméno je známé po celém světě, synonymum pro 90. léta, seriál „Pobřežní hlídka“ a smyslný obraz krásné Kaliforňanky. Za tímto dnes již legendárním uměleckým jménem Pamela Anderson touží po něčem jiném. Herečka se svěřuje, že chce s „Pamelou Anderson“ otočit list a znovu se spojit se svou původní identitou: Pamela Hyytiäinen, jméno jejích finských předků. Toto přání odráží její touhu znovuobjevit své kořeny a odpoutat se od veřejného obrazu, který se pro ni stal příliš těžkým břemenem.
Celosvětově známé jméno, ale vymazaná identita.
Pamela Anderson vstoupila do populární kultury koncem 80. let, objevena na tribunách během fotbalového zápasu, než se stala modelkou Playboye a hvězdou kultovního seriálu "Pobřežní hlídka". Toto jméno, vryté do kolektivní představivosti, původně nepatřilo jí. Narodila se jako Pamela Hyytiäinen v Britské Kolumbii v Kanadě a pochází z finské rodiny, která si změnila jméno, když se usadila v Severní Americe. Její dědeček, Herman Hyytiäinen, si pro lepší integraci zvolil snadněji vyslovitelné příjmení "Anderson". Tento akt asimilace, běžný u mnoha tehdejších imigrantů, nicméně v jeho vnučce zanechal stopu nostalgie.
Návrat k finským kořenům
V nedávném rozhovoru pro Vogue Scandinavia se Pamela svěřila: „Někdy nechci být Pamela Anderson. Chci být Pamela Hyytiäinen.“ Dodala, že si přeje legálně změnit jméno – což je myšlenka, které se její profesní kruh staví proti, nepochybně z důvodu image a notorické proslulosti.
Herečka si vždy udržovala hluboký vztah se svým dědečkem, kterého popisuje jako „básníka lesů“. Byl to on, kdo jí předal svůj rodný jazyk a příběhy prosáklé severským folklórem. Jako dítě s sebou nosila finský slovník, přesvědčená, že spolu mluví magickým jazykem. Když v 11 letech zemřel, Pamela říká, že „ztratila“ finštinu a také část sebe sama.
Hledání autenticity a obnovy
Pamela Anderson se v posledních několika letech postupně distancuje od mediální persony, která ji proslavila. Její návrat do centra pozornosti prostřednictvím dokumentů a vystoupení bez make-upu již znamenal novou etapu v tomto hledání autenticity. Znovuzískání jejího původního jména je součástí stejného přístupu: přístupu ženy, která chce být uznávána za to, kým je, ne za to, co reprezentuje.
Tato touha stát se znovu Pamelou Hyytiäinen není jen symbolická; ztělesňuje vůli vymazat vrstvení obrazů, mýtů a marketingu. Je to akt osobního znovupřivlastnění – potvrzení svobody tváří v tvář omezením, která jim přináší celebrita.
Pamela Anderson, která se navzdory své vůli stala legendou, se nyní zřejmě snaží zbavit tohoto „břemene“ statusu ikony. Tím, že si přeje získat zpět své finské jméno, nepopírá svou minulost; jednoduše touží znovuobjevit ženu, která se za hvězdou skrývá. Její cesta ilustruje základní potřebu každého jednotlivce zůstat věrný sám sobě, a to i po životě stráveném v záři reflektorů.