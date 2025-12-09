Search here...

Tato zpěvačka, která se stala terčem vtipu o „tloustnutí“, hrdě ukazuje svou postavu

Léa Michel
@lizzobeeating/Instagram

Když se na sociálních sítích objevil „vtip“ o ní, který hanobí její tlusté tělo, Lizzo se rozhodla reagovat po svém – sebevědomě a elegantně. Americká zpěvačka se místo toho, aby podlehla hněvu, zveřejnila fotografii v plážovém oblečení doplněnou vzkazem o sebepřijetí. Svou platformu nadále využívá k prosazování sebelásky a připomíná všem, že žádný výsměch by neměl diktovat hodnotu těla.

Jeden komentář k jejímu vzhledu příliš mnoho

Zpěvačka hitu „Truth Hurts“ reagovala poté, co objevila vtip týkající se těla, který se stal virálním na internetu. Ve svém příspěvku na Instagramu Lizzo vyjádřila úžas nad tím, že v roce 2025 budou někteří lidé stále dělat „vtipy o váze“. Odsoudila tuto zastaralou formu humoru, kterou označila za „hloupou“ a založenou výhradně na opovržení jejím tělem.

Místo aby se umělkyně nechala zahanbit, zvolila posměch a hrdost: pózovala v zářivém plážovém oblečení s upřímným úsměvem a sebevědomým postojem. Popisek nesl silné poselství: „Nikdy nedovolte, aby vás někdo zahanbil za to, co se rozhodnete dělat se svým tělem.“

Poselství odvahy a sebeúcty

Lizzo svým fanouškům připomíná, že nikdo nikdy nebude pro kritiky „dost“, protože není stvořen pro ně, ale pro vás. Toto poselství, které prosazuje od začátku své kariéry, si klade za cíl zbořit nerealistické standardy vnucované v hudebním průmyslu a na sociálních sítích. Komentáře pod jejím příspěvkem byly jednomyslné. Fanoušci chválili její „odvahu“ a „sílu charakteru“, zatímco další celebrity, jako například americká mediální osobnost Trisha Paytas, tleskaly jejímu „postoji a autenticitě“. Kromě kontroverze zpěvačka proměňuje útok v lekci o odolnosti a sebesoucitu.

Zapálený zastánce pozitivního přístupu k tělu

Lizzo zdaleka není nováčkem v centru pozornosti, ale už léta ze svého těla dělá symbol sebepotvrzení a svobody. Ať už se jedná o její vystoupení pro značku Yitty – věnovanou inkluzivní módě – nebo o její hudební videa oslavující všechny typy postav, ukazuje svůj image bez retuší a filtrů. Tato upřímnost rezonuje s miliony sledujících, kteří ji vnímají jako významný hlas hnutí za pozitivní přístup k tělu. Sebevědomým pózováním v plážovém oblečení Lizzo nejen prosazuje svou krásu: prosazuje právo každého být viděn, bez ohledu na jeho velikost.

Stručně řečeno, Lizzo opět dokazuje, že nejlepší reakcí na kritiku je sebevědomí. Tím, že proměnila stud v sílu, nově definuje celebritu v době posedlé vzhledem. Její jednoduché, ale zásadní poselství rezonuje daleko za hranicemi sociálních médií: připomíná nám, že sebeúcta je největší pomstou za opovržení druhých.

Herečka, unavená z toho, že je „Pamela Anderson“, si chce změnit jméno.

