V televizi se jí kvůli její postavě posmívají, čte si ty nejhorší komentáře a připadají jí zábavné.

Americká televizní moderátorka Carissa Codel se ve svých pouhých 26 letech stala skutečným fenoménem sociálních médií. Moderátorka pořadu Fox 49 v Missouri (USA), kterou kritizovali za její postavu, kterou někteří diváci považovali za „příliš štědrou“, našla brilantní – a vtipný – způsob, jak reagovat na své kritiky: jejich posměšné komentáře v éteru čte svým moderátorským hlasem. Výsledek? Miliony zhlédnutí a vlna obdivu za její sebeironický humor.
Když se humor stane zbraní proti zostuzování vlastního těla
Carissa Codel nedávno začala zveřejňovat krátká videa na TikToku a Instagramu, kde se s předstíranou vážností hravě vyjadřuje k urážkám a absurdním poznámkám, které na ni míří někteří uživatelé internetu. „Myslím, že moje nejoblíbenější je stále: ‚Má tolik muffinů, že by otevřela dvě pekárny,‘“ vtipkuje v jednom ze svých videí. Mezi groteskními frázemi a neobratnými komplimenty novinářka proměňuje výsměch v „komediální show“ a dokazuje, že když znáte svou hodnotu, můžete se zasmát čemukoli.
Tento sebeironický humor rezonoval s publikem: přes 5 milionů zhlédnutí na Instagramu a více než 200 000 sledujících si získalo její autenticitou. Její způsob, jak plně přijmout své tělo, bez filtrů nebo falešné skromnosti, z ní udělal silný hlas pro pozitivní přístup k tělu.
Sebevědomí zrozené ze zkušeností a odolnosti
Za bezstarostným tónem a údernými vtípky si Carissa Codel pěstuje odolné myšlení, které si vytvořila už v osmnácti letech, kdy se věnovala novinářské tvorbě. Vyžadovalo to odvahu, aby se vystavila kamerám a veřejnému dohledu. „Vím, kdo jsem, a vím, jak vypadám. Tyto komentáře se mě netýkají, ale rozesmívají mě,“ vysvětluje. Její nespoutaný přístup obrací dynamiku: trollové se nevědomky stávají hvězdami komediální show, kde ona určuje pravidla.
Moderní a upřímný obraz lokální žurnalistiky
Carissa však přiznává, že se zpočátku obávala, že by její videa mohla poškodit její profesionální image nebo důvěryhodnost v živém vysílání. Stal se pravý opak. Její humor a upřímnost posílily její spojení s diváky, kteří ji nyní vnímají jako autentickou a přístupnou osobnost. „Lidé mě vnímají jako skutečného člověka, ne jen jako novinářku za stolem,“ shrnuje. A právě tato jednoduchost – v kombinaci se zdravou dávkou odvahy – z ní nepochybně dělá inspirativní postavu v místní žurnalistice ve věku sociálních médií.
Carissa Codel proměňuje útoky v smích a brilantně nám připomíná, že úsměv může být nejsilnější zbraní proti každodenní krutosti. Mladá novinářka kombinací humoru, sebevědomí a upřímnosti dělá víc než jen baví internet: vyzývá každého, aby plně přijal svůj image a nenechal se již definovat pohledem ostatních. To je dalším důkazem toho, že když čelíme kritice, nejlepší reakcí je často… dobře pronesený vtip.