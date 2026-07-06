Rosie Huntington-Whiteley ve svých letních outfitech rozhodně vyniká.

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela video, na kterém představila několik svých letních outfitů, a vyvolala tak řadu nadšených reakcí.

Série looků od ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley zveřejnila na Instagramu video, které vzniklo ve spolupráci se značkou ViX Paula Hermanny. Ve videu se objevuje v několika dvoudílných outfitech od této značky. Každý outfit zdůrazňuje její přirozenou eleganci a smysl pro styl, což jsou vlastnosti, které jí pomohly stát se jednou z nejsledovanějších osobností v módě. V tomto novém videu Rosie Huntington-Whiteley oslavuje příchod teplejšího počasí sérií letních outfitů.

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Příspěvek sdílený uživatelem Rosie HW (@rosiehw)

Příspěvek, který roznítil sociální sítě

Video rychle upoutalo pozornost uživatelů internetu. Nadšené komentáře pod jejím příspěvkem svědčí o nadšení, které vyvolává mezi jejími fanoušky. Mnozí z nich reagovali v komentářích a zahrnuli ji komplimenty. Tato kompilace byla také široce sdílena na sociálních sítích, což dále potvrzuje vliv britské zpěvačky v její komunitě.

Rosie Huntington-Whiteley opět zaujala touto kolekcí letních outfitů, kterou sdílela na Instagramu. Spojuje eleganci a sluncem zalitý vzhled, čímž potvrzuje svůj status módní ikony a s každým dalším vystoupením uchvacuje své sledující.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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