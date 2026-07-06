Malia Obama se výrazně objevila ve stylovém šedém saku.

Americká filmařka Malia Obama, nejstarší dcera 44. amerického prezidenta Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, se nedávno v Chicagu objevila na veřejnosti jen zřídka. Zúčastnila se slavnostního otevření Obamova prezidentského centra po boku své sestry Sashy a rodičů, Baracka a Michelle Obamových.
Elegantní a minimalistický šedý komplet
Tato událost znamenala oficiální otevření Obamova prezidentského centra, což je pro rodinu Obamových významný okamžik. Pro tento výstup si Malia Obama zvolila světle šedý blazer s hlubokým výstřihem do V, který zkombinovala s tmavě šedou minisukní. Svůj look doplnila sladěnými lodičkami se špičatou špičkou, čímž vytvořila obzvláště elegantní monochromatický celek.
Co se týče krásy, Malia Obama si nechala obličej orámovat dlouhými měděnými copánky s pěšinkou uprostřed. Vzhled byl moderní i uvolněný zároveň, věrný jejímu typickému stylu. Její sestra Sasha se mezitím rozhodla pro bílé šaty s odhalenými rameny, přepásané v pase a doplněné velkými náušnicemi.
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Kariéra za kamerou, která pokračuje
Malia Obama se již několik let věnuje filmové tvorbě. V lednu 2024 představila na filmovém festivalu Sundance film „The Heart“. Krátkometrážní film sleduje muže, který se potýká se ztrátou matky, a zkoumá témata ztracených předmětů, osamělosti, odpuštění a lítosti. Film byl následně promítán na Americkém filmovém festivalu v Deauville, kde získal první cenu Young Spirit Award v historii festivalu. Prostřednictvím svých projektů si nejstarší dcera Baracka a Michelle Obamových postupně razí vlastní uměleckou cestu, daleko od reflektorů, které doprovázely její dětství v Bílém domě.
Malia Obama, která se na veřejných akcích objevuje jen zřídka, udělala na slavnostním otevření Obamova prezidentského centra výrazný dojem. Svým sofistikovaným šedým outfitem a decentní přítomností potvrdila svou zálibu v elegantních siluetách a zároveň pokračovala ve své kariéře ve filmovém průmyslu, daleko od mediálního šílenství.