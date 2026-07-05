Lindsay Lohan a její partner sdílejí fotografie, které vyvolaly spoustu reakcí.

Julia P.
@lindsaylohan / Instagram

Americká herečka Lindsay Lohan nabídla svým fanouškům vzácný pohled do svého rodinného života. U příležitosti 40. narozenin svého manžela Badera Shammase sdílela na Instagramu sérii osobních fotografií doplněných dojemným vzkazem. Tento intimní příspěvek silně rezonoval s jejími sledujícími, kteří nejsou zvyklí vídat ji sdílet takový pohled do svého každodenního života.

Něžná pocta jejímu manželovi

Lindsay Lohan zveřejnila upřímný vzkaz na oslavu narozenin svého manžela. „Všechno nejlepší k narozeninám mému nejoblíbenějšímu člověku. Jsi úžasný manžel, nejmilující otec a přítel, o jakém každý sní,“ napsala herečka. Poděkovala také Baderovi Shammasovi za život, který si společně vybudovali, a ocenila radost, kterou jejich synovi přináší každý den. „Nekonečně tě miluji,“ uzavřela.

Vzácný pohled do jejího rodinného života

Publikace složená z fotografií a videí nabízí záblesky něžných rodinných okamžiků mezi párem a jejich malým synem. Na jednom ze snímků Lindsay Lohan láskyplně pózuje s hlavou opřenou o rameno svého manžela. Jiné snímky jednoduše zachycují sladkost jejich každodenního života. Jsou to vzácné okamžiky, o které se Lindsay Lohan dělí jen střídmě.

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Příspěvek sdílený uživatelem Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Život mimo záři reflektorů v Dubaji

Důvod, proč tyto fotografie tak silně rezonovaly, je ten, že Lindsay Lohan si pečlivě chrání svůj soukromý život. V Dubaji žije od roku 2014, kde si vybudovala klidnější život, daleko od shonu Hollywoodu. Často hovoří o „velmi normálním“ životě ve městě, kde si váží toho, že může svou rodinu chránit před mediálním centrem pozornosti. V roce 2022 se provdala za producenta Badera Shammase a v následujícím roce se stala matkou.

Fanoušci byli dojati.

Není divu, že tento intimní pohled dojal uživatele internetu. Mnozí ocenili upřímnost sdělení a zjevné štěstí vyzařující z obrázků. Sdílením kousku svého soukromého života v jediném příspěvku Lindsay Lohan nabídla svým fanouškům vzácný pohled na naplnění, které našla mimo záři reflektorů.

Touto poctou svému manželovi Lindsay Lohan potvrzuje rovnováhu, které dosáhla mezi kariérou a rodinným životem. Diskrétní, ale viditelně naplněná herečka dokazuje, že v Dubaji našla formu klidu – klidu, o který se rozhodla podělit se svými fanoušky v příspěvku.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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