Natalie Portman se na dosud neviděné fotografii objevuje s kulatým bříškem.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka Natalie Portman se se svými sledujícími na Instagramu podělila o záběry ze svých nedávných oslav narozenin. Mezi zachycenými vzpomínkami upoutala pozornost zejména jedna fotografie: fotka jejího bříška, na které čeká na příchod svého třetího dítěte.

Týden oslav narozenin ve znamení vděčnosti

Natalie Portman oslavila 9. června 2026 své 45. narozeniny. O několik dní později zveřejnila na Instagramu fotoalbum s nejzajímavějšími momenty z tohoto výjimečného týdne. Při procházení fotografií její sledující objevili jídla, umělecká díla, krajiny a několik okamžiků strávených v Itálii, zemi, která zřejmě uchvátila hvězdu filmu Černá labuť. V popisku Natalie Portman vyjádřila vděčnost, označila to za „nejlepší narozeninový týden vůbec“ a poděkovala svým blízkým a Itálii za oslavy.

Diskrétní fotka ukazuje její zakulacené bříško

Mezi mnoha zveřejněnými fotografiemi upoutala pozornost uživatelů internetu zejména jedna. Na ní je Natalie Portman v mikině s kapucí New York Knicks, což naznačuje, že těhotenství je již v pokročilém stádiu. Toto zjevení přichází několik měsíců po oznámení jejího třetího těhotenství. Herečka tuto zprávu zveřejnila v dubnu 2016 a od té doby se podělila o několik vzácných záběrů z této nové kapitoly svého života. Daleko od červených koberců a medializovaných vystoupení nabízí tato fotografie intimnější okamžik, zasazený do osobních vzpomínek.

Na jaře oznámena radostná zpráva

Na stránkách Harper's Bazaar Natalie Portman oficiálně oznámila své těhotenství. O svou radost z tohoto nového dobrodružství se podělila se svým partnerem Tanguyem Destablem. „Tanguy a já jsme nadšení. Jsem prostě velmi vděčná. Vím, že je to opravdová výsada a zázrak,“ řekla časopisu. Natalie Portman, která je již matkou dvou dětí, se také zmínila o vzácnosti tohoto těhotenství, které považuje „pravděpodobně za své poslední“.

Příspěvek, který dojal její fanoušky

Tato série fotografií rychle vyvolala četné reakce. Mnoho fanoušků poslalo Natalie Portman narozeninová přání, zatímco jiní byli nadšení, když viděli, jak během těhotenství zářila. Zvyklá chránit si svůj soukromý život, nabídla svým sledujícím sladký pohled, poznamenaný vděčností a štěstím.

Natalie Portman se podělila o vzpomínky ze svých 45. narozenin a zároveň odhalila něžný záblesk svého těhotenství. Prostřednictvím této dosud neviděné fotografie svého bříška herečka oslavuje období, které sama popisuje jako „privilegium“, obklopena blízkými a naplněná radostí z brzkého přivítání svého třetího dítěte.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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