Emily Ratajkowski způsobila senzaci v červených síťovaných šatech

Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski opět zaujala publikum na Instagramu. Sdílela několik fotografií a videí, na kterých má na sobě červené síťované šaty.
Emily Ratajkowski zvolila velkolepé červené šaty
Emily Ratajkowski nedávno sdílela na Instagramu fotku dlouhých, zářivě červených síťovaných šatů s dlouhými rukávy a odhalenými zády. Silueta dokonale odráží její charakteristický styl. Pro dotvoření vzhledu zvolila rozpuštěné hnědé vlasy a zářivý make-up, zdůrazněný nalíčenými růžovými rty.
Trochu strachu zachyceného na videu
Jedno ze zveřejněných videí zachycuje nečekaný moment. Emily Ratajkowski pózovala před slunečnou krajinou a málem ztratila rovnováhu. Naštěstí se rychle udržela zpět tím, že se chytila zábradlí. Tato drobná nehoda však nezabránila uživatelům internetu, aby se zaměřili na její vzhled, který vzbudil značnou pozornost.
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Uživatelé internetu jsou okouzleni
Příspěvek se rychle zaplavil nadšenými komentáři. Mnoho fanoušků chválilo krásu Emily Ratajkowski a eleganci jejího outfitu. Během několika hodin od zveřejnění nasbíral karusel již téměř 300 000 lajků. Emily Ratajkowski je velmi aktivní na sociálních sítích a pravidelně sdílí své outfity a každodenní momenty, k velké radosti svých sledujících.
Emily Ratajkowski svým šik a elegantním vzhledem opět způsobila senzaci na Instagramu. Její červené síťované šaty zaujaly její fanoušky, kteří v komentářích rychle vyjádřili svůj obdiv.