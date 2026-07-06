Emily Ratajkowski způsobila senzaci v červených síťovaných šatech

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski opět zaujala publikum na Instagramu. Sdílela několik fotografií a videí, na kterých má na sobě červené síťované šaty.

Emily Ratajkowski zvolila velkolepé červené šaty

Emily Ratajkowski nedávno sdílela na Instagramu fotku dlouhých, zářivě červených síťovaných šatů s dlouhými rukávy a odhalenými zády. Silueta dokonale odráží její charakteristický styl. Pro dotvoření vzhledu zvolila rozpuštěné hnědé vlasy a zářivý make-up, zdůrazněný nalíčenými růžovými rty.

Trochu strachu zachyceného na videu

Jedno ze zveřejněných videí zachycuje nečekaný moment. Emily Ratajkowski pózovala před slunečnou krajinou a málem ztratila rovnováhu. Naštěstí se rychle udržela zpět tím, že se chytila zábradlí. Tato drobná nehoda však nezabránila uživatelům internetu, aby se zaměřili na její vzhled, který vzbudil značnou pozornost.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem offbrand (@sekhencal)

Uživatelé internetu jsou okouzleni

Příspěvek se rychle zaplavil nadšenými komentáři. Mnoho fanoušků chválilo krásu Emily Ratajkowski a eleganci jejího outfitu. Během několika hodin od zveřejnění nasbíral karusel již téměř 300 000 lajků. Emily Ratajkowski je velmi aktivní na sociálních sítích a pravidelně sdílí své outfity a každodenní momenty, k velké radosti svých sledujících.

Emily Ratajkowski svým šik a elegantním vzhledem opět způsobila senzaci na Instagramu. Její červené síťované šaty zaujaly její fanoušky, kteří v komentářích rychle vyjádřili svůj obdiv.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V 51 letech Eva Longoria v třpytivých šatech přitahuje pozornost.
Article suivant
Malia Obama se výrazně objevila ve stylovém šedém saku.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Malia Obama se výrazně objevila ve stylovém šedém saku.

Americká filmařka Malia Obama, nejstarší dcera 44. amerického prezidenta Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, se nedávno v Chicagu...

V 51 letech Eva Longoria v třpytivých šatech přitahuje pozornost.

Americká herečka, režisérka a producentka Eva Longoria způsobila senzaci, když předvedla jeden ze svých nejkrásnějších outfitů: třpytivé zlaté...

Lindsay Lohan a její partner sdílejí fotografie, které vyvolaly spoustu reakcí.

Americká herečka Lindsay Lohan nabídla svým fanouškům vzácný pohled do svého rodinného života. U příležitosti 40. narozenin svého...

V šatech s rozparkem až po stehna Bella Thorne zaujala uživatele internetu svým nejnovějším lookem.

Americká herečka Bella Thorne sdílela na Instagramu řadu fotografií, na kterých je oblečená v elegantních šatech s rozparkem....

Olivia Dean se svými vintage květinovými šaty zaujala.

Britská zpěvačka a skladatelka Olivia Dean opět potěšila své fanoušky v Paříži. Po odchodu z koncertu ve francouzské...

Hailey Bieber přitahuje pozornost v zářivě oranžovém plážovém outfitu

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieberová způsobila na Instagramu senzaci zářivě oranžovým plážovým outfitem, který sdílela v rámci...