Miss Venezuela Global 2025, která byla v Cannes zraněna v obličeji, obviňuje svého stylistu z napadení.

Na okraj filmového festivalu v Cannes vypukl znepokojivý případ. Andrea del Val, korunovaná Miss Venezuela 2025, obvinila svého stylistu Giovanniho Lagunu z fyzického napadení v hotelovém pokoji. Mladá žena sdílela na sociálních sítích video, na kterém jsou vidět její zranění v obličeji, což vyvolalo na internetu pobouření. Stylistku od té doby zatkly francouzské úřady a vyšetřování stále probíhá.

Ve videu natočeném telefonem Andrea del Val ukázala svůj zraněný obličej a přímo obvinila svého stylistu. „Podívejte, tohle udělal Giovanni Laguna,“ řekla španělsky a natočila ložnici, jejíž nábytek vypadal nepořádně. Mladá žena poté tyto snímky zveřejnila na svých účtech na sociálních sítích, kde se rychle staly virálními. Toto svědectví, podané v okamžiku zjevného zármutku, vyvolalo četné zprávy na podporu.

Podle deníku NYPost upozornili hoteloví hosté policii poté, co slyšeli křik a známky rvačky. Po příjezdu policisté zatkli Giovanniho Lagunu. Na záběrech sdílených španělským novinářem je údajně vidět módního návrháře v doprovodu úřadů. V této fázi byl vzat do vazby, ale zatím nebyla oficiálně potvrzena žádná konkrétní obvinění.

Giovanni Laguna je uznávanou osobností ve světě soutěží krásy v Latinské Americe, kde oblékl řadu královen krásy. Od roku 2023 působí jako umělecký ředitel organizace Miss Universe Colombia.

Tento případ, který je stále předmětem vyšetřování, v konečném důsledku zdůrazňuje důležitost toho, aby soudní systém mohl vykonávat svou práci a zároveň naslouchat údajným obětem násilí a podporovat je. Vyšetřování, které provádějí francouzské orgány, by mělo přesně zjistit fakta.

