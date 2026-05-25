Geena Davis v 70 letech oslnila na festivalu v Cannes v červených flitrovaných šatech

Americká herečka, producentka a scenáristka Geena Davisová zakončila filmový festival v Cannes 2026 (12.–23. května) velkolepým způsobem. Na závěrečném ceremoniálu v Palais des Festivals vzbudila senzaci v úchvatných flitrovaných šatech, které vytvořily oslnivou podívanou připomínající ohňostroj. Tento oslnivý vzhled dokonale ztělesňuje silný trend letošního festivalu, kde na červeném koberci kralovaly třpytky.

Flitrované šaty s efektem ohňostroje

Ústředním prvkem této přehlídky byly dlouhé šaty Geeny Davisové, které se vyznačovaly pečlivou prací s perlami a flitry v teplých odstínech drahokamů. Bez ramínek odhalovaly sošný živůtek s ostrým výstřihem, který elegantně přitahoval pohled k hereččině tváři. Důmyslné uspořádání flitrů vytvářelo iluzi oslnivého ohňostroje a dodávalo siluetě slavnostní a velkolepý rozměr. Volba dokonale ladila se slavnostní atmosférou závěrečného večera.

Decentní výřezy a rozdělená záda

Na boku dodává decentní výstřih, držený tenkým páskem lehkého tylu, nádech modernity, aniž by narušoval celkovou eleganci. Vzadu rozparek sahající až ke kolenům dodává siluetě dynamiku a odhaluje pár černých lodiček s špičatou špičkou. Tyto pečlivě promyšlené detaily svědčí o precizním střihu, čerpajícím z kolekce pre-fazil 2026.

Drahocenné šperky a zářivá krása

Jako doplněk k těmto šatům zvolila Geena Davis výjimečné šperky zdobené diamanty a rubíny: prsten, náramek a sladěné náušnice, jejichž tvar připomíná mušle vyplavené na písku. Pro její zkrášlování se herečkin tým rozhodl pro decentní vylepšení: lesklé růžové rty a třpytivé oční stíny, které zdůrazňují odlesky flitrů na šatech připomínající drahokamy.

V těchto šatech s efektem „ohňostroje“ se Geena Davisová na závěrečném ceremoniálu filmového festivalu v Cannes 2026 objevila jako jedna z nejúžasnějších. Ukázala, že jiskřivá elegance nezná věková omezení.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Všichni mluví o pažích Meryl Streepové: proč je to tak fascinující?

