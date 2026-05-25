Koncert zpěváka Bad Bunnyho v Barceloně se změnil v kontroverzi.

Návštěva portorického rappera, zpěváka a producenta Bad Bunnyho v Barceloně měla být oslavou. Video odsuzující podmínky ve VIP zóně však rozpoutalo sociální média a částečně zastínilo zpěvákův výkon.
Dlouho očekávaný koncert v Barceloně
Bad Bunny vystoupil v Barceloně 23. května 2026 v rámci svého světového turné „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS“. Portorikánský zpěvák, jeden z nejposlouchanějších umělců na planetě, přilákal tisíce fanoušků na jednu z nejočekávanějších show sezóny. Diskuse na sociálních sítích se však po akci nesoustředily pouze na jeho vystoupení. Významná část komentářů se zaměřovala na zážitek publika, zejména na organizaci VIP zóny.
Virální video, které zdůrazňuje VIP zónu
Jádrem kontroverze je video natočené a zveřejněné divákem na TikToku, které se rychle stalo virálním. Záběry sdílené účtem @jordiferrandez ukazují VIP zónu plnou lidí, kde se diváci zdají být doslova namačkaní. Ve videu natáčející osoba vyjadřuje své pobouření nad hustotou davu, což ostře kontrastuje s tím, co by se dalo očekávat od prostoru prezentovaného jako prémiový. Příspěvek vyvolal záplavu reakcí, od nepochopení až po hněv.
Dav byl tak hustý, že se nedalo tančit.
Podle obrázků kolujících na internetu byla situace ve VIP zóně obzvláště náročná. Diváci se zdáli být namačkaní tak těsně, že podle svědků se nemohli ani pohnout, natož tančit. Toto uspořádání bylo pravým opakem pohodlného a exkluzivního zážitku, který má tento typ vstupenky zaručovat. Pro mnoho online komentátorů tyto obrázky vyvolávají jednoduchou otázku: jak se může VIP zóna, propagovaná jako prémiová služba, stát tak nepříjemným místem?
Prémiové sedadlo za 500 eur, podle diváka
Prvkem, který uživatele internetu obzvláště šokoval, byla cena. Podle diváka, který video natočil, ho místo v dané zóně stálo 500 eur. Jedná se o značnou sumu, která podle něj situaci ještě více ztěžuje akceptovat: popisuje zážitek, který měl být prémiový a který se proměnil ve skutečnou „utrpení“. I když je třeba poznamenat, že tato částka odpovídá výhradně jeho výpovědi a nebyla oficiálně potvrzena, odráží ceny, které se obvykle účtují za VIP balíčky na velkých mezinárodních zájezdech.
Správa měřidel je středem kritiky
Kromě ceny je kritizována především organizace. @jordiferrandez odsuzuje do očí bijící nedostatek kontroly nad kapacitou a chybné řízení VIP zóny. Podle něj počet lidí vpuštěných do této zóny daleko překročil její rozumnou kapacitu. Tento typ kritiky vyvolává opakující se otázky týkající se velkých koncertů: bezpečnosti, pohodlí a dodržování slibů daných divákům, kteří zaplatili nejvyšší cenu. V této fázi nebyla zveřejněna žádná oficiální reakce organizátorů.
Kontroverze, která se rozrůstá na sociálních sítích
Jak už to tak bývá, virálnost videa umocnila debatu. Pod příspěvkem a během jeho sdílení mnoho uživatelů internetu vyjádřilo solidaritu s divákem @jordiferrandez a někdy se podělilo o své vlastní nehody na přeplněných koncertech.
Jiní incident bagatelizovali a poukazovali na to, že velké davy jsou nedílnou součástí zážitku na velkých hudebních akcích. Nicméně incident ilustruje rostoucí napětí v zábavním průmyslu: napětí mezi marketingem stále dražších VIP balíčků a někdy neuspokojivou realitou, kterou lidé zažívají na místě konání.
I když se na koncert Bad Bunny v Barceloně bude vzpomínat, není to jen kvůli zpěvákovu výkonu. Debata o podmínkách obsluhy ve VIP prostorách na velkých koncertech, ať už se jedná o prémiová očekávání nebo skutečný zážitek, zdaleka nekončí.