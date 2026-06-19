Považána za „příliš starou“ na to, aby mohla modelovat plážové oblečení, reaguje na kritiku otevřeně.

Americká podnikatelka, televizní osobnost a autorka Bethenny Frankelová se nehodlá nechat kritikou diktovat své činy. V 55 letech prošla po mole na přehlídce plavek Sports Illustrated v Miami Beach. Tváří v tvář komentářům ohledně svého věku a vzhledu se rozhodla reagovat upřímně a sebejistě.
Důvěra, která nevyžaduje žádné ověření
Když někteří uživatelé internetu zpochybňovali její místo na mole, Bethenny Frankelová se rozhodla odpovědět jednoduše, místo aby se ospravedlňovala. Ve videu zveřejněném na TikToku vysvětlila (v angličtině), že se nesnaží přizpůsobit tradičním modelingovým standardům.
Jejím cílem? Být sama sebou a plně si užít ten zážitek. Přiznává, že při své první účasti v přehlídce nevěnovala svému věku velkou pozornost, než objevila kontroverzi, kterou vyvolala na sociálních sítích. To jí však nezabránilo v tom, aby s nadšením pokračovala v procházce po mole.
Tvrdí, že má „skutečné“ tělo
Kromě komentářů týkajících se jejího věku se padesátnice vyjádřila i ke kritice své postavy. Její poselství je jasné: hlásí se k přirozenému tělu a klidnějšímu vztahu ke své pohodě. Daleko od diet nebo intenzivního tréninku vysvětluje, že našla rovnováhu, která jí vyhovuje. Osobní cesta, kterou si budovala v průběhu let po období, kdy byl její vztah k jídlu a fyzické aktivitě složitější.
Toto prohlášení zdůrazňuje klidnější pohled na tělo, kde má autenticita přednost před snahou o dokonalost. Je to poselství, které rezonuje s mnoha lidmi unavenými nerealistickými očekáváními.
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Zvláštní okamžik sdílený s blízkými
Na akci konané v hotelu W South Beach se Bethenny Frankel několikrát objevila na pódiu v různých outfitech. Letos také získala od renomovaného časopisu titul „Rookie“, což je ocenění, které označuje její vstup do světa módních přehlídek. V publiku se mohla spolehnout na podporu svých blízkých. Její partner sledoval přehlídku z první řady, zatímco její dospívající dcera hrdě sledovala tuto ukázku sebevědomí.
Otevřenou reakcí na kritiku Bethenny Frankelová proměňuje kontroverzi o věku a vzhledu v silnou výzvu k sebepřijetí. Její postoj nám připomíná, že neexistuje věková hranice pro to, abychom se cítili dobře, svobodně se vyjadřovali nebo přijímali nové výzvy. Prostřednictvím tohoto výrazného vzhledu vysílá jednoduché, ale silné poselství: sebevědomí nezávisí ani na čísle na občanském průkazu, ani na jedinečné postavě.