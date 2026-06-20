Tato herečka s plnějšími tvary nám připomíná, že i fiktivní hrdinka může mít křivky.

Zatímco Hollywood nadále propaguje štíhlost a zpřísňuje standardy krásy místo toho, aby je uvolňoval, některé herečky zvyšují průměrnou výšku na place. Zatímco svět zná irskou herečku Nicolu Coughlan z filmu „Bridgerton“, jedna z jejích kolegyň se také zasazuje o inkluzivnější kinematografii: Megan Stalter. Objevená v seriálu Netflixu „Too Much“, kde hraje o něco excentričtější verzi sebe sama, vrací křivky postavy zpět do centra pozornosti.
Megan Stalter, vycházející hvězda filmu "Too Much"
V zářivých světlech filmových scén je štíhlost klíčovým kritériem výběru. Podle castingů potřebujete pro získání hlavních rolí výrazné klíční kosti, viditelné kosti a BMI hraničící s deficitem. Toto je typický profil, který se pravidelně objevuje na obrazovce: profil štíhlé ženy bez jediného kousku tuku. V těchto hollywoodských „siluetách hvězd“ je tuk tolerován pouze v dekoltu.
V posledních několika měsících, s vzestupem Ozempicu a úpadkem hnutí za sebepřijetí, několik renomovaných hereček prezentuje své zhubnutí jako osobní úspěch. Rebel Wilson, kdysi oslavovaná jako ikona pozitivního přístupu k tělu a prohlašovaná za oficiální zástupkyni žen s křivkami ve filmu, podlehla tomuto tlaku na hubnutí maskovanému jako „estetický trend“. Herečky s takzvanými „velkorysými“ postavami, které se odmítají spokojit s obyčejným jablkem k jídlu a proměňují se jen proto, aby získaly roli, jsou odsouzeny ke stereotypním postavám: „vtipná nejlepší kamarádka“, „nemotorná žena“ nebo „trápená postava“, jejíž celý děj se točí kolem její váhy. Tyto útěšné ceny hovoří jasně o všudypřítomné fatfobii.
Ve filmu „Příliš mnoho“ je Megan Stalterová naopak hlavní postavou progresivní romantické komedie, která se vymyká obvyklým idylickým dějovým liniím. Její milostný příběh není prezentován jako výjimečný nebo nepravděpodobný kvůli jejímu vzhledu. Je to prostě plně realizovaná romantická hrdinka, ale nekonvenčnější a autentičtější než ty, které se v tomto přeslazeném žánru objevily před ní. Její postava, křivější než to, co Hollywood obvykle ukazuje, ve skutečnosti není problém.
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Hraje role, které v Hollywoodu téměř neexistují.
Zatímco Megan Stalter září ve filmu „Too Much“ a snaží se divákům představit postavu často považovanou za „abnormální“, veřejnost ji poprvé objevila v seriálu HBO „Hacks“. Tam se výrazně ztvárnila jako Kayla Schaefer, excentrická asistentka, která má na starosti kariéru upadajícího stand-up komika.
Herečka se v těchto rolích hlasitých, demonstrativních a sebevědomých žen cítí naprosto uvolněně. Nejde o herectví, ale spíše o její přirozený temperament. Snaha přitahovat pozornost jí jde přirozeně a nemusí se snažit okouzlit své okolí. Megan Stalter, svobodná osobnost ve filmovém průmyslu a zároveň zářný příklad sebevědomí, je pravým opakem slova „komplexní“.
Hrdinky, které ve své práci oživuje, jsou tato alter ega v zesílených verzích. Sdílí proto několik podobností s příhodně pojmenovanou „Jess“, která je srdcem a duší seriálu „Too Much“ od Leny Dunham. Hlavní hrdinka, na rozdíl od toho, co by stylisté mohli diktovat, nosí zářivé barvy, hojnost kýčovitých vzorů a maximalistické outfity, které ostře kontrastují s vnucenou diskrétností.
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Odmítá dělat ze svého těla problém.
V reálném životě Megan Stalter také neovlivňuje hodnocení ostatních. Má tak trvalé a silné sebevědomí, že se nikdy necítí „moc“ nebo „nedostatečně“. Ztělesňuje vše, od čeho společnost ženy jejího formátu odrazuje: je impozantní, sebevědomá, překypující fantazií a především inspirativní. „Mám velké štěstí, že miluji svůj velký zadek,“ řekla časopisu Glamour US a hrdá na svou postavu, která je jinak filmovým průmyslem ostrakizována.
Megan Stalter se neprezentuje jako tradiční aktivistka za pozitivní přístup k tělu . Přesto navzdory své vůli pracuje pro rozmanitost těla ve vysoce selektivním průmyslu, který stále až příliš často ztotožňuje štíhlost s elegancí a křivky s přehlížením. Zatímco filmový svět je nekompromisní ohledně „kil navíc“ a „výkyvů hmotnosti“, Megan Stalter se proti této tyranii vzhledu bouří svým odzbrojujícím dobrým humorem.
V seriálu „Too Much“ hraje Megan Stalter po boku Emily Ratajkowski, samotného ztělesnění ženského ideálu, což příběhu dodává ještě větší symboliku. Herecké obsazení by totiž mělo být rozmanité co do typu postavy, ne jen jednoho typu.