Do svého vzhledu začleňuje protézu a narušuje módní normy.

I když postižení zřídka zdobí přehlídková mola velkých módních přehlídek, není neslučitelné s uměním módy. Pro tvůrkyni obsahu @allysstar_, která má amputovanou nohu, to není překážka stylu, ale výzva k odlišné tvorbě a invenci. Její protéza tedy není jen zdravotnickým prostředkem pro rovnováhu: je to základní kámen jejího vzhledu, ústřední prvek jejích outfitů.
Protéza jedinečná svého druhu
Tvůrkyně obsahu @allysstar_ je inspirací pro celou rodinu. Tato stylistka se obléká jako modelky z časopisů a nabízí svůj vlastní pohled na trendy. Vede takový instagramový účet, že si chcete připnout úplně všechno. Nesleduje jen hashtagy končící na „core“ ani nekopíruje to, co už existuje.
Známá pro svůj decentní, ale zároveň osobitý vzhled, dokáže vytvářet ikonické outfity i z těch nejjednodušších základních kousků šatníku. Patří k těm šťastlivcům, kteří dokážou zvládnout každý outfit, i ten nejnonšalantnější. A její aura není jediným důvodem pro takový „wow“ efekt. Stejně jako Lagerfeld proměnil své tmavé sluneční brýle v ikonické a Chanel v všudypřítomný tvíd, i Alice, její skutečné jméno, má svůj charakteristický doplněk. A původně jí byl spíše vnucen, než vyvolen.
S každým outfitem si obléká oděv, který nereaguje ani na módní trend, ani na diktát dámského časopisu, ale na fyzickou potřebu. Je to protéza a nenapodobuje dokonale fyzický vzhled normální nohy. Odráží svobodnou a radostnou osobnost své majitelky. Je to vynikající trompe l'oeil: umělá noha pokrytá téměř kompletním tetováním, které vypadá skutečněji než život. Jediný motiv, který poskytuje veškerou rozmarnost, kterou outfit vyžaduje.
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Když se móda a postižení spojí v jedno
Na přehlídkových molech Týdnů módy, v městských reklamách velikosti XXL vystavených na ulici nebo v časopisech je postižení nedostatečně zastoupeno, ne-li zcela neviditelné. To není překvapivé, protože módní průmysl navrhuje své modely na základě „zdravých“ těl, bez fyzických rozdílů a často utvářených podle standardních modelů.
I když Alice ve svém úsilí o inkluzivitu pravidelně selhává, dokazuje, že postižení v jejím úsilí o styl zdaleka není překážkou. Mladá žena, která v každém příspěvku evokuje odolnost, ukazuje, co by ráda častěji vídala na přehlídkách Victoria's Secret nebo na týdnu módy.
Neschovává svou protézu pod silnými vrstvami oblečení, aby splynula s okolím a zůstala na veřejnosti nepovšimnuta. Hrdě ji vystavuje na odiv, jako to dělají jiní s značkovou kabelkou nebo cennými šperky. Její protéza na míru je jejím poznávacím znamením, jejím nádechem rozmarnosti, jejím vlastním jazykem. Protože ne, postižení není tabuizované slovo ani omezení sebevyjádření.
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Reprezentace, na které záleží
V posledních 25 letech se postižení objevuje v méně než 1 % reklam. V Hollywoodu hrají 95 % rolí zahrnujících „postižení“ tělesně zdatní herci. Podle těchto alarmujících čísel se zdá, že postižení je hlavní překážkou při výběru herců.
Dotčení se pak cítí marginalizovaní, zapomenutí a nespravedlivě ponechaní v centru pozornosti. Prostřednictvím svých videí ve stylu „připravte se se mnou“ a introspektivního, ale esteticky příjemného obsahu Alice otevírá svět možností, kde se o postižení diskutuje bez filtrů a studu.
Módní ikona, ale také šiřitelka naděje a optimismu, dokazuje, že bariéry jsou většinou v mysli. Svůj handicap nevnímá jako ztrátu, ale jako příležitost obnovit se, znovuobjevit se a žít své oblečení jinak, s ještě větší svobodou a potěšením.