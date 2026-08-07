Do svého vzhledu začleňuje protézu a narušuje módní normy.

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
@allysstar_ / Instagram

I když postižení zřídka zdobí přehlídková mola velkých módních přehlídek, není neslučitelné s uměním módy. Pro tvůrkyni obsahu @allysstar_, která má amputovanou nohu, to není překážka stylu, ale výzva k odlišné tvorbě a invenci. Její protéza tedy není jen zdravotnickým prostředkem pro rovnováhu: je to základní kámen jejího vzhledu, ústřední prvek jejích outfitů.

Protéza jedinečná svého druhu

Tvůrkyně obsahu @allysstar_ je inspirací pro celou rodinu. Tato stylistka se obléká jako modelky z časopisů a nabízí svůj vlastní pohled na trendy. Vede takový instagramový účet, že si chcete připnout úplně všechno. Nesleduje jen hashtagy končící na „core“ ani nekopíruje to, co už existuje.

Známá pro svůj decentní, ale zároveň osobitý vzhled, dokáže vytvářet ikonické outfity i z těch nejjednodušších základních kousků šatníku. Patří k těm šťastlivcům, kteří dokážou zvládnout každý outfit, i ten nejnonšalantnější. A její aura není jediným důvodem pro takový „wow“ efekt. Stejně jako Lagerfeld proměnil své tmavé sluneční brýle v ikonické a Chanel v všudypřítomný tvíd, i Alice, její skutečné jméno, má svůj charakteristický doplněk. A původně jí byl spíše vnucen, než vyvolen.

S každým outfitem si obléká oděv, který nereaguje ani na módní trend, ani na diktát dámského časopisu, ale na fyzickou potřebu. Je to protéza a nenapodobuje dokonale fyzický vzhled normální nohy. Odráží svobodnou a radostnou osobnost své majitelky. Je to vynikající trompe l'oeil: umělá noha pokrytá téměř kompletním tetováním, které vypadá skutečněji než život. Jediný motiv, který poskytuje veškerou rozmarnost, kterou outfit vyžaduje.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Alice Tampalini (@allysstar_)

Když se móda a postižení spojí v jedno

Na přehlídkových molech Týdnů módy, v městských reklamách velikosti XXL vystavených na ulici nebo v časopisech je postižení nedostatečně zastoupeno, ne-li zcela neviditelné. To není překvapivé, protože módní průmysl navrhuje své modely na základě „zdravých“ těl, bez fyzických rozdílů a často utvářených podle standardních modelů.

I když Alice ve svém úsilí o inkluzivitu pravidelně selhává, dokazuje, že postižení v jejím úsilí o styl zdaleka není překážkou. Mladá žena, která v každém příspěvku evokuje odolnost, ukazuje, co by ráda častěji vídala na přehlídkách Victoria's Secret nebo na týdnu módy.

Neschovává svou protézu pod silnými vrstvami oblečení, aby splynula s okolím a zůstala na veřejnosti nepovšimnuta. Hrdě ji vystavuje na odiv, jako to dělají jiní s značkovou kabelkou nebo cennými šperky. Její protéza na míru je jejím poznávacím znamením, jejím nádechem rozmarnosti, jejím vlastním jazykem. Protože ne, postižení není tabuizované slovo ani omezení sebevyjádření.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Alice Tampalini (@allysstar_)

Reprezentace, na které záleží

V posledních 25 letech se postižení objevuje v méně než 1 % reklam. V Hollywoodu hrají 95 % rolí zahrnujících „postižení“ tělesně zdatní herci. Podle těchto alarmujících čísel se zdá, že postižení je hlavní překážkou při výběru herců.

Dotčení se pak cítí marginalizovaní, zapomenutí a nespravedlivě ponechaní v centru pozornosti. Prostřednictvím svých videí ve stylu „připravte se se mnou“ a introspektivního, ale esteticky příjemného obsahu Alice otevírá svět možností, kde se o postižení diskutuje bez filtrů a studu.

Módní ikona, ale také šiřitelka naděje a optimismu, dokazuje, že bariéry jsou většinou v mysli. Svůj handicap nevnímá jako ztrátu, ale jako příležitost obnovit se, znovuobjevit se a žít své oblečení jinak, s ještě větší svobodou a potěšením.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Těla daleko od standardů na molech: Kodaňský týden módy jde příkladem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Těla daleko od standardů na molech: Kodaňský týden módy jde příkladem

Křivky na přehlídkových molech Týdne módy již několik let chybí. Poté, co módní průmysl vzbudil kolektivní naději diverzifikací...

V roce 2026 šedivé vlasy nadále získávají na viditelnosti

Šedivé nebo bílé vlasy, které byly dlouho spojovány s věkem a standardy krásy, se nyní stávají symbolem svobody,...

Tato taneční škola umožňuje mladým dívkám s postižením rozvíjet se.

Na první pohled vypadá tato taneční škola jako každá jiná. Přesto je to mnohem víc než jen rekreační...

Tato motorkářka, která je kritizována za své outfity, hrdě prezentuje svůj styl.

Jsou jízda na motorce a láska k módě neslučitelné? Pro tvůrkyni obsahu Jordan Rand (@jordan_rand), vášnivou motocyklistku, je...

Úpadek „letního těla“: když se ženy začnou více přijímat ke svým tvarům

Léto bylo dlouho spojováno se „závodem s časem“: změna, korekce a transformace těla předtím, než si člověk bude...

„Neobvyklý“ tvar ucha by mohl mít překvapivý původ.

Co kdyby ta malá zvláštnost, které jste si možná nikdy nevšimli na svém uchu, vyprávěla příběh starý miliony...