Těla daleko od standardů na molech: Kodaňský týden módy jde příkladem

Křivky na přehlídkových molech Týdne módy již několik let chybí. Poté, co módní průmysl vzbudil kolektivní naději diverzifikací castingů a představením přístupnějších modelek, se rychle vrátil ke starým kolejím. Nepodařilo se mu udržet si dobré úmysly a rozmanitost se opět stala vzdáleným snem. Kodaňský týden módy, který potrvá do 7. srpna, je výjimkou z této převládající štíhlosti a připomínkou toho, že každé tělo si zaslouží být zastoupeno.
V Kodani modelky vycházejí z běžných mezí
Skandinávské země vždy předbíhají svou dobu a pravidelně slouží jako vzorové studenty, ať už v parlamentních síních nebo na přehlídkovém mole. Tento vizionářský status potvrdily na posledním kodaňském týdnu módy. I když může být méně sledovaný a dostává se mu menší mediální pozornosti než pařížské nebo londýnské vydání, nabízí cenné poznatky.
Zatímco v jiných zemích, které pořádají tuto módní extravaganci, mají modelky podobné typy postav a zřídka překračují symbolickou velikost 6, v Kodani jsou sofistikovanější. Jejich kůže se pohybuje pod látkou, břicha se pod materiálem vlní a výrazná ňadra jsou korunou jejich vzhledu. Je to jiný svět, kde elegance nemusí být nutně synonymem pro štíhlost a kde se krása neměří krejčovským metrem.
Protože i přes některé pokusy o inkluzi a tělesnou rozmanitost se módní průmysl rychle vrátil ke starým metodám a do popředí postavil štíhlost. Lpí na tomto ideálu krásy, hraničícím s kalorickým deficitem, ve kterém se žádná žena nedokáže ztotožnit. Navíc čísla mluví sama za sebe: podle zprávy Vogue Business bylo na Fashion Week 2026 pouze 0,3 % modelek s nadváhou.
Hnutí pozitivního přístupu k tělu bylo stejně prchavé jako módní trendy. Zdálo se, že je to jen krátká kapitola, ne nový příběh, který by se měl napsat. Naštěstí v Kodani tato pozitivní revoluce pokračuje, ztělesněná modelkami, které se nesnaží stát nedosažitelnými fantaziemi. Jejich cílem je ujistit ženy všeho druhu a být pro ně jako zrcadlo.
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Oslavuje se rozmanitost siluet a neomezené velikosti.
Kodaňský týden módy vykresluje obraz autentičtější, upřímnější a méně promyšlené módy. Nabízí lepší pochopení toho, co znamená „přijmout odlišnosti“. Zatímco předchozí týdny módy nás zvykly na odhalené kosti a štíhlé postavy, tento představuje anatomii s větší otevřeností. V Kodani neexistuje žádný jednotný typ postavy ani žádné siluety z limitovaných edic.
Značka Operasport představila svou kolekci „Growth“ na modelkách všech tvarů a velikostí. Volány, krajka, květinové výšivky a nadměrné orchideje zdobily realistická, dynamická těla. Modelky s nadváhou, středními postavami, těhotné i hubené modelky: každá žena měla svého vlastního ambasadora.
Stejně rozmanitá byla i škála typů postav u Paoliny Russo, která se neomezila na jediný dominantní profil. V krásné ukázce sesterství modelky s kontrastními odstíny pleti a doplňkovými tvary postav vdechly život živým kouskům s vlivy roku 2000. Gestuz sdílela stejný otevřený přístup a důkladně vyvracela představu, že šiku nelze dosáhnout s křivkami nebo plnějšími boky.
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Inkluzivní přístup, který dokazuje, že ještě není vše ztraceno
Na kodaňském týdnu módy se těla nekopírují jen tak, ale tvoří celek, který se artikuluje v příjemné směsici. V tomto městě, které připomíná inkluzivní ráj, móda není selektivní: je to univerzální jazyk, kterému rozumí každý. Při sledování této krásné choreografie těl a látek se diváci již necítí, jako by se narodili ve špatném těle. Mohou se ztotožnit s modelkami na jevišti a najít s nimi společnou řeč.
A Kodaňský týden módy je obzvláště zběhlý v obnovování sebevědomí. Je to dokonce jeho největší specialita, jeho určující charakteristika. Pokaždé uspěje tam, kde jiné verze neúnavně selhávají. Například na ročníku 2024 rozprostřel červený koberec pro modelky s postižením, včetně Lucy Edwardsové , ikony plus size pro zrakově postižené. Oslavoval také modelky, které byly často diskvalifikovány nebo odsunuty na vedlejší kolej: ženy odsunuté na „dno“ katalogů.
Tento kodaňský týden módy by měl být zdrojem inspirace. Nabízí zdravější základ pro módu a ukazuje těla, která promlouvají ke všem ženám, ne k polobohyním, které v sobě plodí osobní vinu nebo sebenenávist .