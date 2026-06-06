Považána za „příliš svalnatou na ženu“, hrdě ukazuje svou atletickou postavu.

Na TikToku hrdě ukazuje svou vypracovanou postavu – a je jí jedno, co říkají kritici. Tvůrkyně obsahu Courtney Crawley (@fitzcourtknee) pravidelně sdílí videa, která ukazují její svalnatou postavu, jež je výsledkem intenzivního tréninku. Zatímco někteří uživatelé internetu ji považují za „příliš svalnatou na ženu“, ona reaguje s hrdostí a sebevědomím, což vyvolává debatu o standardech kladených na ženy.
Videa, která vyvolávají reakce
Courtney Crawley (@fitzcourtknee) se ve svých příspěvcích na TikToku natáčí v posilovně nebo pózuje, aby předvedla svou atletickou postavu. Reakce jsou smíšené. Na jedné straně nesouhlasné komentáře naznačují, že je „na ženu příliš svalnatá“. Na druhé straně mnoho uživatelů její přístup chválí: „Miluji to, je osvěžující vidět ženy se svaly,“ zní jedna z podpůrných zpráv.
@fitzcourtknee 😛 ♬ původní zvuk - leilani
Sebevědomá odpověď
Courtney Crawley (@fitzcourtknee) se nenechá odradit, ale hrdě ukazuje svou postavu. Síla a svaly jsou pro ni dokonale slučitelné s ženskostí. Jako studentka a sportovní nadšenkyně se ráda dělí o to, jak fitness proměnil její fyzickou i psychickou pohodu. Toto pozitivní poselství rezonuje s její komunitou a povzbuzuje ji, aby se posunula za hranice předsudků o tom, jak by měla „ženská“ postava vypadat.
@fitzcourtknee Nesoutěžím s nikým jiným než se sebou 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann
„Fenomén“ svalnatých žen
Její případ je součástí širšího trendu, někdy označovaného jako „muscle mommy“ (svalnatá maminka), který se objevil na sociálních sítích na začátku 2020. Toto hnutí oslavuje svalnaté ženy a kulturistiku, čímž boří standardy krásy, které se dlouho soustředily na štíhlost. Ženy stále častěji prosazují své právo být silné a viditelné, čímž přispívají k pestřejší reprezentaci na obrazovce.
Courtney Crawley (@fitzcourtknee) sebevědomým předváděním své atletické postavy svým vlastním způsobem přispívá ke změně postojů. Tváří v tvář odsuzování kontruje sebevědomě a hrdě a všem připomíná, že neexistuje jen jeden způsob, jak být ženou. Toto poselství sebepotvrzení, které přesahuje kritiku, nachází stále větší odezvu.