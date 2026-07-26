„Neobvyklý“ tvar ucha by mohl mít překvapivý původ.

Tělo pozitivní
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : rawpixel.com / Magnific

Co kdyby ta malá zvláštnost, které jste si možná nikdy nevšimli na svém uchu, vyprávěla příběh starý miliony let? Tato malá boule, často nenápadná, zcela neškodná a přesto fascinující, má dokonce i jméno. Možná změní náš pohled na naše fyzické vlastnosti.

„Darwinův hrbol“, ta zajímavá malá boule

Na horním okraji ucha mají někteří lidé mírný, někdy trochu špičatý výrůstek. Tento anatomický útvar se nazývá Darwinův hrbol. Nachází se na vnějším okraji ucha, obvykle zůstává bez povšimnutí a nezpůsobuje absolutně žádné nepohodlí. Jeho výskyt zdaleka není výjimečný, i když se liší v závislosti na populaci. Výzkum odhaduje , že postihuje přibližně 10,5 % dospělých Španělů, téměř 40 % dospělých Indů a až 58 % švédských školáků. Stručně řečeno, jedná se jednoduše o přirozenou změnu tvaru ucha.

Malý odkaz od našich velmi vzdálených předků

To, co dělá tento rys tak fascinujícím, je jeho údajný původ. Vědci jej považují za „atavistický rys“, jinými slovy za vlastnost zděděnou po našich velmi dávných předcích. Tento malý rys by odpovídal špičaté špičce, která se dodnes nachází u několika savců a některých primátů, jako je například makak. U těchto druhů tento tvar ucha usnadňuje zachycení a orientaci zvuků.

Byl to Charles Darwin, kdo zpopularizoval tento rys v knize „Původ člověka“, publikované v roce 1871. Viděl v něm další důkaz naší společné evoluční historie s ostatními primáty. V té době byl tento malý hrot dokonce přezdíván „Woolnerův hrot“ na počest sochaře Thomase Woolnera, který se o něj zajímal jako jeden z prvních.

Přenos složitější, než jsme si mysleli

Vědci dlouho věřili, že Darwinův nádor se jednoduše předává z rodiče na dítě prostřednictvím jediného dominantního genu. Současné poznatky vyprávějí mnohem komplexnější příběh. Jeho přítomnost závisí na několika faktorech, včetně embryonálního vývoje, a není spojena pouze s genetikou. V důsledku toho se dvěma rodičům, kteří mají tento malý nádor, může narodit dítě, které ho nemá... a naopak. Mnoho otázek zůstává nezodpovězených.

Naše jedinečné vlastnosti jsou to, co dělá život tak bohatým.

Darwinův hrbolček je připomínkou něčeho zásadního: neexistuje jen jeden „normální“ způsob, jak mít uši. Stejně jako tvar očí, rukou, nosu nebo vlasů má každé tělo své vlastní jedinečné vlastnosti. Tato malá boule není ani vadou, ani anomálií, ani něčím, co by se mělo skrývat. Je to prostě jedna z mnoha variací, které existují od člověka k člověku. Právě tato rozmanitost dělá lidské bytosti jedinečnými a svět tak bohatým.

Takže pokud zjistíte, že máte tento slavný Darwinův nádor, berte to jako anatomickou kuriozitu a nenápadné přiznání naší dlouhé evoluční historie. Koneckonců, každý z našich rozdílů vypráví svůj příběh a zaslouží si být oslavován, a ne skryt.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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