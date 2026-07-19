Tváří v tvář komentářům o své postavě tato tenistka mění vnímání

Tenistka, která je považována za „nedostatek atletickou“ na to, aby vracela míčky soupeřkám a na antuce jí vrzaly tenisky, demokratizuje křivky pod skládanými sukněmi. Sandy (@seindie na Instagramu) s laskavostí dokazuje, že sport nezná žádná omezení velikostí a že dovednosti na kurtu se netýkají jen obvodu boků. Krásná výzva společenským normám.
Křivky mají na kurtech své místo
Nepotřebujete Sabalenkové vypracované paže ani Naomi Osakaové tvarované nohy, abyste rozbili míč a chytili ho na poslední chvíli v akrobatickém kousku připomínajícím rozparky. Přesto v kolektivní představivosti musíte mít bezpodmínečně viditelné svaly a být „ peříčkovou váhou “, abyste mohli hrát tento náročný raketový sport, který vyžaduje vytrvalost, hbitost a fyzickou sílu. Vzhled nedělá sportovce. Kromě toho je to jen drobný detail mezi sítěmi. Jenže jako vždy se zdá, že na mírách žen záleží víc než na jejich skóre v setech.
Tvůrkyně obsahu Sandy (@seindie na Instagramu) zpochybňuje tento obraz „ideálního těla“ a obrací pravidla štíhlosti. Tato energická mladá žena se svým hlubokým zájmem o sport nesleduje zápasy Wimbledonu jen z gauče. Aktivně se tomuto sportu věnuje a hraje na amatérské klubové úrovni.
Zatímco cizí lidé, chránění svými uživatelskými jmény, jí neupřímně radí, aby „více sportovala“, ona reaguje svými působivými výsledky. „Tento víkend jsem odehrála tři padelové zápasy, dva tenisové zápasy a vyhrála jsem finále,“ prohlašuje jako míček uprostřed podání nebo kámen hozený do rybníka. Protože ačkoliv Sandy (@seindie) získala několik medailí, zatím si nezískala uznání této společnosti, která posuzuje sportovní talent podle obvodu břicha nebo stehen.
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Obvod pasu neurčuje atletické schopnosti člověka
„Cvičím, protože mi to přináší radost,“ prohlašuje hned na začátku. Jako by chtěla objasnit, že to nedělá proto, aby „zeštíhlila“ nebo „zhubla“. Protože ne, Sandy (@seindie) se nehoní za ideálem, jen za neonově žlutými kuličkami. Ženy s křivkami, které jsou považovány za esteticky outsidery nebo anatomicky výjimky, neustále soupeří se standardy krásy.
Když mají ženy výrazné svaly, jsou kritizovány za „ maskulinizaci “ nebo „sabotáž svého elegantního potenciálu“, jako tomu bylo v případě Sereny Williamsové. A paradoxně, když mají celulitidu, tukové nánosy nebo měkké břicho místo six-packu, je jim řečeno, že by jim prospělo „zhubnout“ a „zpevnit si postavu“. Ať už jsou však svaly velmi viditelné nebo pokryté tukem, žena by nikdy neměla být diskvalifikována kvůli svému tělu.
Křivky, které jsou stále příliš často spojovány s nedostatkem aktivity
Podle přetrvávající víry, tvrdohlavé jako hlína na bílých ponožkách, vděčí lidé s nadváhou nebo tlustí lidé za svou postavu lenosti a nedostatku motivace. Pro mnohé jsou tukové koule odrazem nedbalosti, kalorických jídel, neustálého mlsání, nadměrné konzumace chipsů a pasivity. Jako by dokázali číst z kůže a soudit tělo podle vzhledu. Tyto ukvapené závěry ilustrují především každodenní fatfobii.
Tato tenistka tohle zažívá s každou výměnou, ale Sandy (@seindie) se odmítá nechat hodnotit komentáři u kurtu. Za obrazovkami někteří improvizovaní diváci stále věří, že křivky nebo nadváha jsou neslučitelné s atletickou postavou. Pletou si tvar těla s fyzickou zdatností, vzhled s výkonem a fyzickou formu se schopnostmi.
Sandyino svědectví (@seindie) slouží jako připomínka často zapomínané pravdy: neexistuje jen jeden způsob, jak být atletický. Síla se neměří pouze vyrýsovanými břišními svaly, vytrvalost se neurčuje obvodem stehen a hbitost se neurčuje velikostí oblečení. Míč se hráče, který ho odpaluje, neptá, kolik váží. Skóre však pouze odráží to, co se na hřišti skutečně děje.