Ragbistka Ilona Maherová, která byla po své přehlídce plážového oblečení kritizována, odpovídá upřímně.

Ilona Maher, bronzová medailistka z olympijských her v Paříži v roce 2024 s americkým ženským týmem ragby sevens, se stala jedním z nejvlivnějších hlasů hnutí body positivity na sociálních sítích. Její nejnovější reakce, zveřejněná na TikToku po vlně kritiky, to dokonale ilustruje.
Průvod, který vyvolal kontroverzi
Všechno to začalo 30. května 2026 v Miami. Na každoroční módní přehlídce významného amerického časopisu věnovaného plážovému oblečení se Ilona Maher objevila v modrobíle pruhovaných jednodílných plavkách s hlubokým výstřihem sahajícím až k pupku. Byl to rozhodně moderní kousek, který sportovkyně nosí se stejnou sebedůvěrou, jakou projevuje každou neděli na ragbyovém hřišti.
Jen pár hodin poté, co se objevily první fotografie, sociální média explodovala. Několik obzvláště ostrých komentářů otevřeně kritizovalo její vzhled a obvinilo ji z toho, že je organizace „špatně oblečená“. Ilona Maher na toto obvinění rychle reagovala.
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Sarkastická reakce na TikToku
4. června 2026 zveřejnila Ilona Maher videozprávu do kamery, ve které se nijak nesnažila skrýt svou únavu ani humor. „Nechala jsi mi ty nejlepší komentáře. Vážně, umíš se slovy vyjadřovat,“ začala sarkasticky. Než uvedla věci na pravou míru: byla to ona, a jen ona, kdo si vybral ten outfit. „Líbil se mi. Líbilo se mi, že mi bylo vidět celá záda a kousek boku. Takže tě chápu, ale byla to moje volba,“ vysvětlila.
Otázka, která jde nad rámec jediného případu Ilony Maherové
Ragbistka položila kromě pouhé reakce na kritiku i obzvláště pronikavou otázku. „Je to opravdu ‚nelichotivé‘, nebo je problém jen v tom, že v takové místnosti vidíte postavu s kyprými tvary? Nevím, řekněte mi,“ zeptala se.
Tato otázka zdůrazňuje hluboce zakořeněnou zkreslenost v současné módní kultuře: oblečení se posuzuje jako „lichotivé“ pouze tehdy, když „zeštíhluje postavu“ nebo odpovídá tradičním standardům štíhlosti. Tento rámec, zděděný z desetiletí časopisů, fakticky vylučuje jakýkoli tvar těla, který se odchyluje od normy.
Hnutí pozitivního přístupu k tělu, jasně definovaná filozofie
Vzhled Ilony Maherové je součástí přístupu, který prosazuje od prvních dnů, kdy se ocitla v centru pozornosti. Milionům svých sledujících Ilona Maherová pravidelně připomíná, že standardy krásy lze zcela ignorovat. Svou filozofii shrnuje ve stejném videu: „Oblékněte si plážový outfit. Pokud máte postavu, pak máte postavu stvořenou pro pláž.“ Výrazné prohlášení, které by se klidně mohlo stát oficiálním sloganem celého léta.
Ilona Maher tak nabízí mnohem víc než jen odpověď svým kritikům. Nabízí skutečnou lekci o sebevědomí v době, kdy standardy krásy zůstávají hluboce zakořeněné – a kde sportovní, ženský a asertivní hlas hraje klíčovou roli.