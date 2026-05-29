„Letos jsem nezhubla": tato plus-size modelka hrdě ukazuje své tělo

Tělo pozitivní
Julia P.
@emma.arletta / Instagram

Americká modelka a tvůrkyně obsahu Emma Arletta se na Instagramu a TikToku etablovala jako jeden z nejoddanějších hlasů hnutí body positivity. Prostřednictvím svých pravidelných příspěvků a nespoutané diskuse prosazuje osvobozující vizi těla a módy, která silně rezonuje s publikem hledajícím autentičtější a inkluzivnější reprezentaci.

Virální příspěvek

Emma Arletta sdílela na TikToku obzvláště působivý příspěvek, který okamžitě rezonoval s její komunitou. V jednoduchém, ale působivém videu prohlásila: „Letos jsem nezhubla, ale uběhla jsem maraton, získala certifikaci instruktorky Pilates a mnohem víc.“ Jen pár slovy boří konvence tradičního hodnocení na konci roku, často zaměřeného na hubnutí, aby zdůraznila mnohem významnější úspěchy: osobní růst a profesní naplnění.

Poselství pozitivního vlivu na tělo jako hlavní princip

Tento příspěvek zdaleka není ojedinělý příspěvek, ale je v souladu s hlavním redakčním přístupem Emmy Arletty. Na svých různých účtech na sociálních sítích prosazuje sebevědomý a radostný přístup k vnímání vlastního těla a oslavuje typy postav, které jsou ve světě módy obvykle nedostatečně zastoupeny (nebo jsou ztraceny na paměti). Její příspěvky, ať už se jedná o nákupy oblečení, každodenní outfity nebo výběr nákupních kousků, nesou jednoduché poselství: nemusíte své tělo transformovat, abyste měli styl, prosperovali nebo si zasloužili být viděni.

Oddaná a inspirativní cesta

Emma Arletta začala svou kariéru jako modelka, která podepsala smlouvy s agenturami specializujícími se na zastupování postav s nadváhou. V průběhu let rozšířila své aktivity a stala se instruktorkou pilates, kde pravidelně prosazuje větší inkluzivitu ve světě fitness a wellness. Tento virální příspěvek proto není jen „prohlášením“: je založen na konkrétní osobní cestě, poznamenané závazky a úspěchy, které dokazují, že zdraví a pohoda se neměří úbytkem hmotnosti.

Rostoucí komunita

Vliv Emmy Arletty na sociálních sítích se neměří pouze počtem jejích sledujících. V komentářích k jejím příspěvkům mnoho uživatelů sdílí, jak jim její obsah pomohl: obnovené sebevědomí, nový způsob oblékání a pozitivnější pohled na vlastní tělo. Její přístupné poselství pomáhá transformovat náš kolektivní vztah k našemu tělu a klade rozmanitost a sebepřijetí do centra módního diskurzu.

Prostřednictvím této silné publikace a svého trvalého úsilí nám Emma Arletta připomíná, že hodnota života se neměří v kilogramech ani v siluetě, ale v soucitu se sebou samým. Je to vzácný hlas, který den za dnem přispívá k rozšiřování obzorů mediální krajiny, pokud jde o reprezentaci těl.

